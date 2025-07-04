Не просто гормон стресса: за что отвечает кортизол и как распознать дисбаланс

Кортизол часто называют "гормоном стресса", потому что именно он резко повышается, когда мы чувствуем напряжение, страх или усталость. Но настоящая роль этого гормона гораздо шире. Он управляет уровнем энергии, контролирует воспаление, регулирует кровяное давление и даже влияет на ритм нашего дня.

Утренний заряд и вечернее расслабление

Вечером уровень кортизола падает и это сигнал организму, что время сна. Зато утро начинается с пиковых значений этого гормона, которые помогают на "включиться". Этот ритм происходит благодаря сложной связи между гипоталамусом, гипофизом и надпочечниками, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.

Смотрите также Нарушает обмен глюкозы и вредит печени: как всего один фактор запускает изменения в организме

Когда уровень кортизола "плавает"

Кратковременное повышение кортизола является нормальным. Ведь фактически он обеспечивает энергию во время стресса и "включает" механизм выживания, и если его уровень слишком высокий или низкий – это знак, что что-то работает не так в вашем организме.

Симптомы избытка кортизола:

Вес накапливается на животе и лице.

Кожа истончается, легче появляются синяки.

Болит сердце или повышается давление.

Частые головные боли, мышечная слабость, акне.

Сложно сконцентрироваться, сон нестабильный.

Симптомы недостатка кортизола:

Постоянная слабость и усталость.

Хочется очень мало есть, вес падает.

Давление низкое, конечности постоянно холодные.

Почему уровень кортизола меняется Если говорить о причинах роста, то это происходит прежде всего из-за стресса. Ведь тревожные события заставляют надпочечники непрерывно работать. Среди факторов также определенные заболевания, например, опухоли надпочечников или гипофиза. Причины повышения кортизола могут и медикаменты, например высокие дозы кортикостероидов.

Причины падения

Болезнь Аддисона – когда собственный иммунитет атакует надпочечники.

Патологии гипофиза – он перестает продуцировать гормоны для надпочечников.

Резкое завершение курса стероидов.

Важно, что! Чрезмерно высокий или низкий кортизол не сминается самостоятельно. Таким образом организм сигнализирует о потенциально серьезных заболеваниях. Если заметили у себя симптомы – лучше сделать анализ на кортизол, проконсультироваться с эндокринологом или терапевтом.