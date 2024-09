Випадок стався в Іспанії, лікарі описали перебіг захворювання від моменту зараження. Висновки описали в медичному журналі The New England Journal of Medicine.

Спершу лікарі припустили, що у дівчинки почало розвиватись імпетиго – інфекційне гноячкове захворювання шкіри, причиною якого є стафілококи та стрептококи. Однак після лікування – симптоми не зникали.

На 7 день після появи висипу, ураження шкіри сягало уже 3 сантиметрів. Він був з пухирцями та жовтою кірочкою. Поруч із висипом були характерні менші пухирці. Також у дитини трималась висока температура та були збільшені лімфатичні вузли.

Чому лікарі не відразу діагностували причину

Медики пяснили, що найчастіше вірус герпесу вражає губи та слизові. І лише після того, як вони помітили кірочки на нижній губі батька дівчинки, вони припустили, що могло спровокувати інфекційний процес на шкірі діитини.

За словами батька, висип на його губах з'явився 10 днів тому. Симптоми вказували на те, що це герпес на стадії загоєння.

Аналізи підтвердили герпес у дитини

Після відповідних аналізів, виявилося, що у дитини вірус простого герпесу першого типу (ВПГ-1). Тож, дитині призначили необхідне лікування і ураження шкіри зникло.

Довідково. ВПГ-1 дуже заразний. За даними ВООЗ, ним інфіковані 3,7 мільярда людей у віці до 50 років по всьому світу.

Спочатку віруси герпесу вражають клітини на поверхні тіла, а потім ховаються у нервових клітинах. Час від часу вони активізуються і спричиняють нові ураження. Вилікувати герпес неможливо.