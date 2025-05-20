Деякі експерти зазначають, що така ідея не зовсім безглузда, повідомляє 24 Канал з посилання на Medical Xpress.

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Кола і фрі проти мігрені

Кофеїн, наявний у складі кока-коли, може сприяти звуженню судин. Таким чином, він протидіє їхньому розширенню – саме цей процес часто є пусковим механізмом болю при мігрені.

Коли кровоносні судини розширюються, вони здатні тиснути на сусідні нерви, зокрема на гілки трійчастого нерва, який відповідає за чутливість обличчя та голови. Це й провокує пульсуючий головний біль. Не дарма кофеїн – активний компонент багатьох засобів від головного болю, що продаються без рецепта.

До того ж цукор і сіль, які містяться у фастфуді, можуть допомагати врівноважити рівень глюкози та електролітів у крові, порушення яких часто трапляється під час мігрені. Щоб зрозуміти, чому така комбінація може давати ефект, слід розібратися в механізмах розвитку мігрені.

Чотири етапи мігрені

Мігрень – це не просто один із видів головного болю, а комплексне неврологічне порушення з низкою характерних симптомів. У перебігу мігрені виділяють чотири основні фази: продром, аура, больовий напад і постдром.

Продромальна фаза

Цей етап стартує за декілька годин або навіть діб до появи болю. Людина може відчувати млявість, роздратування чи пригнічений настрій. Багато хто з мігреніків недооцінює цей період, хоча саме він найсприятливіший для профілактики нападу.

У цій фазі дехто більше позіхає, прагне обіймів, ласки чи, наприклад, холодної води для заспокоєння нервової системи. Інші ж хочуть кока-коли з картоплею фрі.

Оскільки брак серотоніну може бути тригером мігрені, організм може підштовхувати людину до споживання шоколаду. Дехто помічає: варто трохи з’їсти шоколаду на початку підозрілих симптомів – і напад минає.

Ці "несвідомі дії" – спроба мозку власноруч відновити баланс нейромедіаторів, що порушується при мігрені.

Аура

Деякі люди в цей період відчувають зорові порушення (як-от миготіння світла) або незвичні тактильні відчуття (поколювання у голові). Проте близько 80% людей з цим захворюванням не мають аури. Ці симптоми пов’язані зі зміною мозкової активності й кровообігу. Їхня вираженість залежить від індивідуальних особливостей мозкової кори.

Больова фаза

Потім наступає власне головний біль. Організм реагує на судинні зміни, використовуючи біль як сигнал серйозної небезпеки: будь-які порушення мозкового кровообігу можуть загрожувати здоров’ю. Біль зазвичай починається на фоні різкого розширення судин, що й стимулює біль і пульсацію.

Постдром

Це кінцева фаза, яка настає після ослаблення гострого болю. Вона нагадує "похмілля" після мігрені – з додатковим виснаженням, нудотою, зневодненням і сплутаністю свідомості.

Весь цикл мігрені – від продрому до постдрому – може тривати від кількох днів до тижня.