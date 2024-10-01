Як турбуватись про сексуальне здоров’я, коли варто починати статеві стосунки та чи є для цього віковий поріг? На ці та інші питання 24 Каналу відповіли уролог Сергій Комар та акушер-гінекологиня Світлана Лупіч.

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Що впливає на сексуальне здоров’я

В умовах сьогодення багато факторів негативно впливають на сексуальне здоров’я, такі як забруднення довкілля, неякісне харчування, шкідливі звички (алкоголь, наркотики), поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, стрес, і навіть психологічний стан в умовах війни. Особливої уваги вимагають питання чоловічого та жіночого безпліддя, зокрема через стресові та екологічні чинники.

Світлана Лупіч "Якщо для жінок емоційне навантаження часто пов’язане з роботою та сімейними справами, то сучасні обставини війни додали нові виклики. Багато жінок відчувають постійний стрес через відсутність чоловіків, що значно впливає на їхній емоційний і фізичний стан."

Для чоловіків збереження сексуального здоров’я потребує особливої уваги до профілактики, особливо у випадках, коли присутні шкідливі звички або хронічний стрес. Регулярні обстеження в уролога дозволяють вчасно виявляти патології, що можуть негативно вплинути на репродуктивні функції.

Турбота про сексуальне здоров’я в різному віці

З віком потреби та проблеми сексуального здоров’я змінюються. Проте одним з основних чинників збереження сексуального здоров’я для людей будь-якого віку залишається своєчасне обстеження в уролога для чоловіків і у гінеколога для жінок.

Важливо також звертати увагу на характерні ознаки та проблеми для кожної вікової категорії.

Дитинство і підлітковий вік

Сексуальне виховання має починатися з дитинства, а особливо це важливо для дітей підліткового віку, коли їхнє тіло починає змінюватися. Теперішнє раннє статеве дозрівання дівчаток та хлопчиків ставить питання про ранній початок статевого життя. У цьому випадку природу обманути досить важко, але запобігти ранній вагітності та захворюваннями, які передаються статевим шляхом, можна і вкрай важливо.

З цією метою батьки, а також лікар уролог/гінеколог мають розʼяснити підліткам про захищений секс та потурбуватись про доступність засобів контрацепції. Безпека статевого акту має бути аксіомою, тому важливо відкрито розповідати підліткам про потенційні ризики ранніх статевих контактів.

Дорослість

Не менш важливо турбуватись про сексуальне здоров’я у дорослому віці. По-перше, йдеться про здорове та наповнене сексуальне життя. Його відсутність може призвести до неприємних наслідків: наприклад, тривала відсутність еякуляції у чоловіка зі здоровою еректильною функцією може призводити до застою в органах малого таза та негативно впливати на сексуальне здоров’я чоловіка.

Сергій Комар "Безумовно, важливо, щоб обидва партнери почувались комфортно під час статевого акту. У випадку виникнення будь-яких проблем, варто своєчасно звернутись до профільного спеціаліста."

Безумовно, важливо, щоб обидва партнери почувались комфортно під час статевого акту. У випадку виникнення будь-яких проблем, варто своєчасно звернутись до профільного спеціаліста.

Крім того, у зрілому віці пари часто стикаються з проблемами репродуктивного здоров'я. Особливо важливим є питання планування вагітності та підтримки репродуктивної функції. Як для чоловіків, так і для жінок важливо проводити профілактичні огляди та аналізи, щоб мінімізувати ризики.

Планування вагітності

В ідеальних умовах для грамотного планування вагітності обидва партнери мають пройти ряд важливих обстежень.

Для чоловіка це:

Консультація лікаря уролога.

Аналізи на виключення захворювань, які передаються статевим шляхом.

Спермограма.

Обстеження у генетика в разі виникнення питань щодо спадкових хвороб у родині.

Корекція спермограми в разі наявності морфологічних відхилень сперматозоїдів.

Для жінок:

Консультація уролога та гінеколога.

УЗД нирок та сечового міхура.

Загальний аналіз сечі.

Бактеріологічний посів сечі та інші аналізи.

Повний перелік необхідних аналізів та досліджень парі складе профільний спеціаліст з урахуванням індивідуальних особливостей. Також дуже важливо проговорити можливі або виявлені випадки вроджених хромосомних аномалій, щоб прийняти зважене та усвідомлене рішення.

Літній вік

Чи варто думати, що сексуальна активність закінчується після 60 років? Згідно з науковими дослідженнями, сексуальна функція зберігається у багатьох чоловіків і жінок після 60 – 65 років.

Головне – це підтримувати здоров’я серця та уникати захворювань, які можуть вплинути на сексуальну функцію. У разі збереження еректильної функції у чоловіків і відсутності патологій – секс може залишатися частиною їхнього життя без обмежень.

Засоби контрацепції для різного віку

Як показує практика, основним надійним способом контрацепції для чоловіків є високоякісні презервативи провідних світових виробників. В сучасному світі використання презервативів дає 99% запобігання потрапляння сперми у вагіну жінки.

Стовідсотковим методом контрацепції є вазектомія (перев’язка сім’явивідних протоків). Таку операцію проводять чоловікам, які вже мають дітей і більше не планують дітонародження. Вазектомія дає 100 % гарантію від небажаної вагітності.

У жінок більше варіантів контрацепції від небажаної вагітності, але саме презерватив є основним засобом захисту від інфекцій.

Сексуальне здоров'я – це питання, яке стосується всіх, незалежно від віку. Регулярні огляди, здоровий спосіб життя і відкриті обговорення з партнерами про стан здоров’я є запорукою довготривалих і гармонійних стосунків.