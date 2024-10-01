Чому виникає нудота під час місячних

Однією з головних причин нудоти під час менструації є інтенсивні спазми матки, які можуть бути досить поширеними серед жінок. Річ у тому, що при спазмах слизова оболонка матки виробляє багато простагландинів, які контролюють скорочення матки. Їхній надлишок може призвести до нудоти й сам біль сприяє виникненню нудоти та блювоти.

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Крім того, виробляється адреналін, що впливає на рецептори в кишківнику та мозку, що також може спричинити блювоту. Раніше вважалось, що болісна менструація є нормою, і жінка має просто перетерпіти це. Однак сьогодні рекомендується консультація в гінеколога.

Іншим фактором є ендометріоз, при якому тканина, що вистилає матку, починає розростатись за її межі. Зазвичай під час циклу він росте, а потім руйнується під час менструації. Це ті самі "згустки", які часто можна побачити на прокладці.

Третя причина – запальні захворювання органів таза, спричинених інфекційними хворобами, таких як хламідіоз та гонорея. Нудота може проявлятися внаслідок поширення інфекції до матки та інших органів. Тому так важливо робити аналіз на ІПСШ раз на рік, особливо якщо сексуальні партнери часто змінюються.

Як побороти нудоту

Найчастіше для усунення болю приймають нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен) та спазмолітики, щоб зменшити скорочення матки. Можна прикласти теплу грілку до низу живота – це розширить кровоносні судини та полегшить біль.

Імбирний чай, перцева м'ята та фенхель, хоч і не належать до медикаментозної терапії, але завдяки своїм протизапальним властивостям можуть знизити рівень простагландинів у крові. Біль зменшиться, а отже, відчуття нудоти мине.

Якщо нічого не допомагає, а біль дуже сильний, лікар може призначити оральні контрацептиви (КОК). Ці препарати часто рекомендують не тільки для захисту від небажаної вагітності. У перелік показань входять рясні менструації, ПМС, ендометріоз, синдром полікістозних яєчників і навіть акне.

При виявленні інфекції, які передаються статевим шляхом призначають антибіотики. Приймання ліків важливо продовжувати навіть при зникненні симптомів. Скільки саме пити антибіотик, підкаже лікар.