Алкоголь впливає на чоловіків і жінок по-різному, зокрема через біологічні відмінності, жіночий організм отримує швидший і триваліший негативний вплив. Це негативно впливає на фертильність жінки, пише Harvard Health Publishing.

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Як алкоголь впливає на місячні

Дослідження показують, що алкоголь може викликати такі зміни у менструальному циклі:

збільшення рівня андрогенів під час фолікулярної фази та рівня простагландинів, що посилюють менструальні спазми;

підвищення рівнів естрогену та тестостерону, а також іноді лютеїнізуючого гормону, що призводить до дисбалансу. Це впливає на регулярність, тривалість та інтенсивність менструацій та знижує ймовірність зачаття, іноді навіть призводячи до безпліддя.

Вживання алкоголю під час вагітності може негативно впливає на розвитку дитини, та призводить до появи зовнішніх і когнітивних дефектів, затримки у розвитку.

Інший вплив алкоголю на здоровʼя

Вживання алкоголю завдає значної шкоди здоров'ю, сприяючи:

розвитку захворювань печінки, таких як цироз та печінкова недостатність;

збільшення ризику серцевих захворювань;

підвищення ймовірності розвитку деменції;

збільшення шансів на появу раку, особливо раку товстої кишки, печінки та молочних залоз;

розвитку депресії та травм.

Інциденти у стані алкогольного сп'яніння можуть нашкодити іншим людям, а надмірне споживання спиртного може призвести до важкого отруєння та смерті.