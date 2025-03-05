Що станеться з мозком, якщо відмовитись від смартфона на 3 дні – МРТ виявило чіткі зміни

Ви можете уявити три дні майже без смартфона – лише для роботи та важливих справ? У сучасних реаліях це здається майже нереальним. Однак, учені виявили, що такий експеримент може суттєво змінити роботу мозку.

Науковці опублікували в журналі Computers in Human Behavior результати дослідження, які доводять: навіть короткочасне обмеження використання смартфона впливає на зони мозку, що відповідають за винагороду та залежність, інформує 24 Канал.

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Як проходив експеримент

Дослідження охопило 25 людей віком від 18 до 30 років, які активно користуються смартфонами. Перед початком експерименту всі учасники пройшли тести на рівень психологічної та соціальної залежності від гаджетів і відеоігор, а також на можливі психічні розлади.

Потім вони заповнили анкети, які аналізували їхній настрій, рівень звички до смартфона та бажання користуватися ним.

Упродовж наступних 72 годин учасники мали мінімізувати використання смартфонів – лише для основних потреб.

Після цього їхній мозок сканували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ), демонструючи їм три типи зображень:

нейтральні сцени (наприклад, пейзажі чи кораблі);

увімкнені смартфони;

вимкнені смартфони.

Що змінилося в мозку

Сканування виявило суттєві зміни в ділянках мозку, що відповідають за вироблення дофаміну та серотоніну – нейромедіаторів, які впливають на емоції, настрій і навіть формування залежностей.

Реакція мозку на відмову від смартфонів була схожа на симптоми "ломки", які виникають у людей, що припиняють вживати алкоголь або інші психоактивні речовини,

– зазначили науковці.

Що цікаво, подібні зміни спостерігали не лише у тих, хто схильний до надмірного використання смартфонів, але й у звичайних користувачів. Це підтверджує, що навіть помірне користування гаджетами може впливати на мозок та емоційний стан.

Чи може бути смартфон залежністю

Вчені продовжують дискусію щодо того, чи можна вважати надмірне використання смартфонів справжньою залежністю. Попри те, що психологічні тести включають цей термін, деякі дослідники вважають, що він надто спрощує складний феномен впливу технологій на психіку.

Водночас результати експерименту доводять, що обмеження смартфонного часу дійсно змінює роботу мозку. Тож, це є ще одним аргументом на користь цифрового детоксу, який стає дедалі популярнішим у світі.