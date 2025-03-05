Что произойдет с мозгом, если отказаться от смартфона на 3 дня – МРТ выявило четкие изменения
Вы можете представить три дня почти без смартфона – только для работы и важных дел? В современных реалиях это кажется почти нереальным. Однако, ученые обнаружили, что такой эксперимент может существенно изменить работу мозга.
Ученые опубликовали в журнале Computers in Human Behavior результаты исследования, которые доказывают: даже кратковременное ограничение использования смартфона влияет на зоны мозга, отвечающие за вознаграждение и зависимость, информирует 24 Канал.
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Как проходил эксперимент
Исследование охватило 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые активно пользуются смартфонами. Перед началом эксперимента все участники прошли тесты на уровень психологической и социальной зависимости от гаджетов и видеоигр, а также на возможные психические расстройства.
Затем они заполнили анкеты, которые анализировали их настроение, уровень привычки к смартфону и желание пользоваться им.
В течение следующих 72 часов участники должны были минимизировать использование смартфонов – только для основных нужд.
После этого их мозг сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), демонстрируя им три типа изображений:
- нейтральные сцены (например, пейзажи или корабли);
- включенные смартфоны;
- выключенные смартфоны.
Что изменилось в мозге
Сканирование выявило существенные изменения в участках мозга, отвечающих за выработку дофамина и серотонина – нейромедиаторов, которые влияют на эмоции, настроение и даже формирование зависимостей.
Реакция мозга на отказ от смартфонов была похожа на симптомы "ломки", которые возникают у людей, прекращающих употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества,
– отметили ученые.
Что интересно, подобные изменения наблюдали не только у тех, кто склонен к чрезмерному использованию смартфонов, но и у обычных пользователей. Это подтверждает, что даже умеренное пользование гаджетами может влиять на мозг и эмоциональное состояние.
Может ли быть смартфон зависимостью
Ученые продолжают дискуссию о том, можно ли считать чрезмерное использование смартфонов настоящей зависимостью. Несмотря на то, что психологические тесты включают этот термин, некоторые исследователи считают, что он слишком упрощает сложный феномен влияния технологий на психику.
В то же время результаты эксперимента доказывают, что ограничение смартфонного времени действительно меняет работу мозга. Поэтому, это является еще одним аргументом в пользу цифрового детокса, который становится все более популярным в мире.
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