Як відмова від алкоголю на місяць впливає на організм

Відмова від алкоголю навіть на короткий час може суттєво вплинути на самопочуття та здоров’я. Але які саме зміни відбудуться в організмі вже за місяць без спиртного?

Поліпшення настрою, здоровий сон, зменшення запалень і навіть втрата зайвої ваги – це лише частина позитивних ефектів, які відзначають люди після відмови від алкоголю. Як це працює і чому варто спробувати – розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження опубліковане в Canadian Medical Journal Association.

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Що зміниться, якщо не пити алкоголь 30 днів

Покращиться психічне здоров’я

Алкоголь є депресантом, і його вживання може негативно впливати на психоемоційний стан. Натомість відмова від спиртного сприяє покращенню настрою та загального самопочуття. Науковці повідомили, що люди, які утримувалися від алкоголю, відзначали значне покращення якості життя та психологічного стану.

Можна скинути зайву вагу

Алкоголь містить 7 калорій на грам – більше, ніж білки та вуглеводи. Крім того, він часто спонукає до переїдання. Відмова від спиртного, особливо від солодких коктейлів, допоможе знизити калорійність раціону та може сприяти схудненню.

Покращиться сон

Попри поширений міф, що алкоголь допомагає розслабитися перед сном, насправді він порушує роботу циркадних ритмів. Відтак, після відмови від спиртного, організму потрібно кілька тижнів для нормалізації сну.

Нормалізується травлення

Алкоголь пригнічує вироблення травних ферментів, що може призводити до здуття, газоутворення та нетравлення. Місяць без спиртного допоможе шлунку відновити баланс і позбутися дискомфорту.

Зменшиться запалення в організмі

Алкоголь може спричиняти запальні процеси, що негативно впливають на шкіру та суглоби. Наприклад, дослідження за участю 3000 жінок показало, що ті, хто випивав понад вісім алкогольних напоїв на тиждень, частіше страждали від набряклості та погіршення стану шкіри.

Покращиться імунітет

Алкоголь змінює мікрофлору кишківника, що послаблює природний імунний захист організму. Відмова від спиртного допоможе знизити ризик інфекцій та покращити загальний стан здоров’я.