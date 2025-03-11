Біологічний вік vs хронологічний

Дослідження, опубліковане в The Lancet Digital Health, інформує 24 Канал. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік вважається точнішим показником стану здоров’я.

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Він визначає, наскільки "зношеним" є організм загалом і його окремі органи. Це залежить не лише від років життя, а й від генетики, способу життя та екологічних факторів.

Як проводилося дослідження

В експерименті взяли участь понад 6 тисяч осіб. Вчені з Університетського коледжу Лондона вивчили їхні медичні записи та проаналізували біологічний вік на основі білків плазми крові. Повторна оцінка здоров’я учасників проводилася через 20 років.

Дослідники визначали відмінності між біологічним та хронологічним віком дев’яти ключових органів і систем:

серця,

мозку,

легень,

печінки,

нирок,

артерій,

кишківника,

підшлункової залози,

імунної системи.

Що виявили вчені

Прискорене старіння органів виявилося тісно пов’язаним із підвищеним ризиком 30 з 45 досліджених вікових захворювань. Наприклад, люди з біологічно "старим" серцем частіше хворіли на серцево-судинні захворювання в майбутньому.

Також дослідження показало, що передчасне старіння одного органу може спричинити проблеми в інших частинах тіла. Наприклад, різке старіння імунної системи виявилося важливим фактором розвитку деменції, а стан кишківника – ключовим предиктором хвороби Паркінсона.

Новий підхід до профілактики. Головний фахівець із довголіття та генний інженер Лондонського регенеративного інституту Себнем Унлуіслер зазначає, що аналіз крові на біологічний вік органів може стати революційним інструментом у профілактичній медицині.

Якщо лікарі зможуть визначити старіння конкретного органу на ранній стадії, вони зможуть впроваджувати цілеспрямовані заходи – зміну способу життя, медикаментозну терапію чи навіть регенеративні методи – ще до появи перших симптомів хвороби,

– пояснює Унлуіслер.

Обмеження дослідження

Попри значні відкриття, науковці зазначають, що вибірка учасників була загалом здоровішою за середню популяцію, а частота деяких захворювань була відносно низькою. Це могло вплинути на точність висновків щодо окремих хвороб.

Однак дослідження підтверджує: біологічний вік є важливим індикатором ризиків для здоров’я, а його раннє визначення може допомогти у профілактиці та збільшенні тривалості життя.