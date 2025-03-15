Как отказ от алкоголя на месяц влияет на организм

Отказ от алкоголя даже на короткое время может существенно повлиять на самочувствие и здоровье. Но какие именно изменения произойдут в организме уже через месяц без спиртного?

Улучшение настроения, здоровый сон, уменьшение воспалений и даже потеря лишнего веса – это лишь часть положительных эффектов, которые отмечают люди после отказа от алкоголя. Как это работает и почему стоит попробовать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование опубликованное в Canadian Medical Journal Association.

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Улучшится психическое здоровье

Алкоголь является депрессантом, и его употребление может негативно влиять на психоэмоциональное состояние. Зато отказ от спиртного способствует улучшению настроения и общего самочувствия. Ученые сообщили, что люди, которые воздерживались от алкоголя, отмечали значительное улучшение качества жизни и психологического состояния.

Можно сбросить лишний вес

Алкоголь содержит 7 калорий на грамм – больше, чем белки и углеводы. Кроме того, он часто побуждает к перееданию. Отказ от спиртного, особенно от сладких коктейлей, поможет снизить калорийность рациона и может способствовать похудению.

Улучшится сон

Несмотря на распространенный миф, что алкоголь помогает расслабиться перед сном, на самом деле он нарушает работу циркадных ритмов. Поэтому, после отказа от спиртного, организму нужно несколько недель для нормализации сна.

Нормализуется пищеварение

Алкоголь подавляет выработку пищеварительных ферментов, что может приводить к вздутию, газообразования и несварения. Месяц без спиртного поможет желудку восстановить баланс и избавиться от дискомфорта.

Уменьшится воспаление в организме

Алкоголь может вызывать воспалительные процессы, что негативно влияют на кожу и суставы. Например, исследование с участием 3000 женщин показало, что те, кто выпивал более восьми алкогольных напитков в неделю, чаще страдали от отечности и ухудшения состояния кожи.

Улучшится иммунитет

Алкоголь изменяет микрофлору кишечника, что ослабляет естественную иммунную защиту организма. Отказ от спиртного поможет снизить риск инфекций и улучшить общее состояние здоровья.