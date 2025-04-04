Імунітет скаже дякую: назвали фрукт, корисніший за банан та цитрусові
- Ківі забезпечує денну норму вітаміну С і позитивно впливає на травлення завдяки клітковині.
- Ківі корисний для курців, людей на дієті та тих, хто вживає жирну їжу, але може викликати алергічні реакції.
- Рекомендовано споживати два ківі на день, але варто бути обережними при проблемах зі шлунком або гастриті.
Всього два ківі здатні повністю покрити добову потребу організму у вітаміні С. Цей яскравий екзотичний фрукт не лише зміцнює імунітет (особливо якщо вживати його хоча б тричі на тиждень), а й позитивно впливає на травлення завдяки високому вмісту клітковини.
Фахівці вважають, що ківі може стати чудовою природною альтернативою аптечним вітамінним комплексам, інформує 24 Канал. Щоправда, покладатися лише на нього не варто – повноцінного збалансованого харчування нічого не замінить.
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Переваги ківі
Окремо вчені звернули увагу на користь ківі для курців. У таких людей потреба у вітаміні С зростає приблизно на 30%, і регулярне споживання фрукта допоможе її компенсувати.
А ще ківі стане в пригоді тим, хто дотримується суворих дієт або часто ласує смаженим – він допомагає довше відчувати ситість і зменшує негативний вплив жирної їжі.
Скільки ківі їсти
Оптимальна доза, за словами експертів, – два ківі на день. Але це за умови, що у вас немає гастриту чи проблем зі шлунком. Важливо також пам’ятати: ківі містить алергени, які можуть викликати шкірні реакції чи набряки.
Тож, якщо цей фрукт нечастий гість у вашому раціоні, вводьте його поступово й обережно.
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