Імунітет скаже дякую: назвали фрукт, корисніший за банан та цитрусові

Всього два ківі здатні повністю покрити добову потребу організму у вітаміні С. Цей яскравий екзотичний фрукт не лише зміцнює імунітет (особливо якщо вживати його хоча б тричі на тиждень), а й позитивно впливає на травлення завдяки високому вмісту клітковини.

Фахівці вважають, що ківі може стати чудовою природною альтернативою аптечним вітамінним комплексам, інформує 24 Канал. Щоправда, покладатися лише на нього не варто – повноцінного збалансованого харчування нічого не замінить.

Дивіться також Недооцінений овоч – універсальний продукт, який містить безліч користі і довго зберігається

Переваги ківі

Окремо вчені звернули увагу на користь ківі для курців. У таких людей потреба у вітаміні С зростає приблизно на 30%, і регулярне споживання фрукта допоможе її компенсувати.

А ще ківі стане в пригоді тим, хто дотримується суворих дієт або часто ласує смаженим – він допомагає довше відчувати ситість і зменшує негативний вплив жирної їжі.

Скільки ківі їсти

Оптимальна доза, за словами експертів, – два ківі на день. Але це за умови, що у вас немає гастриту чи проблем зі шлунком. Важливо також пам’ятати: ківі містить алергени, які можуть викликати шкірні реакції чи набряки.

Тож, якщо цей фрукт нечастий гість у вашому раціоні, вводьте його поступово й обережно.