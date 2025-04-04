Иммунитет скажет спасибо: назвали фрукт, который полезнее банана и цитрусовых
- Киви обеспечивает дневную норму витамина С и положительно влияет на пищеварение благодаря клетчатке.
- Киви полезен для курильщиков, людей на диете и тех, кто употребляет жирную пищу, но может вызвать аллергические реакции.
- Рекомендуется потреблять два киви в день, но стоит быть осторожными при проблемах с желудком или гастрите.
Всего два киви способны полностью покрыть суточную потребность организма в витамине С. Этот яркий экзотический фрукт не только укрепляет иммунитет (особенно если употреблять его хотя бы трижды в неделю), но и положительно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.
Специалисты считают, что киви может стать отличной естественной альтернативой аптечным витаминным комплексам, информирует 24 Канал. Правда, полагаться только на него не стоит – полноценного сбалансированного питания ничего не заменит.
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Преимущества киви
Отдельно ученые обратили внимание на пользу киви для курильщиков. У таких людей потребность в витамине С возрастает примерно на 30%, и регулярное потребление фрукта поможет ее компенсировать.
А еще киви пригодится тем, кто придерживается строгих диет или часто лакомится жареным – он помогает дольше чувствовать сытость и уменьшает негативное влияние жирной пищи.
Сколько киви есть
Оптимальная доза, по словам экспертов, – два киви в день. Но это при условии, что у вас нет гастрита или проблем с желудком. Важно также помнить: киви содержит аллергены, которые могут вызвать кожные реакции или отеки.
Поэтому, если этот фрукт нечастый гость в вашем рационе, вводите его постепенно и осторожно.
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