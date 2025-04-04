Укр Рус
Здоровье 24 Здоровая жизнь Иммунитет скажет спасибо: назвали фрукт, который полезнее банана и цитрусовых
4 апреля, 11:05
1

Иммунитет скажет спасибо: назвали фрукт, который полезнее банана и цитрусовых

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Киви обеспечивает дневную норму витамина С и положительно влияет на пищеварение благодаря клетчатке.
  • Киви полезен для курильщиков, людей на диете и тех, кто употребляет жирную пищу, но может вызвать аллергические реакции.
  • Рекомендуется потреблять два киви в день, но стоит быть осторожными при проблемах с желудком или гастрите.

Всего два киви способны полностью покрыть суточную потребность организма в витамине С. Этот яркий экзотический фрукт не только укрепляет иммунитет (особенно если употреблять его хотя бы трижды в неделю), но и положительно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.

Специалисты считают, что киви может стать отличной естественной альтернативой аптечным витаминным комплексам, информирует 24 Канал. Правда, полагаться только на него не стоит – полноценного сбалансированного питания ничего не заменит.

Смотрите также Недооцененный овощ – универсальный продукт, который содержит множество пользы и долго хранится

Преимущества киви

Отдельно ученые обратили внимание на пользу киви для курильщиков. У таких людей потребность в витамине С возрастает примерно на 30%, и регулярное потребление фрукта поможет ее компенсировать.

А еще киви пригодится тем, кто придерживается строгих диет или часто лакомится жареным – он помогает дольше чувствовать сытость и уменьшает негативное влияние жирной пищи.

Сколько киви есть

Оптимальная доза, по словам экспертов, – два киви в день. Но это при условии, что у вас нет гастрита или проблем с желудком. Важно также помнить: киви содержит аллергены, которые могут вызвать кожные реакции или отеки.

Поэтому, если этот фрукт нечастый гость в вашем рационе, вводите его постепенно и осторожно.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.