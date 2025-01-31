Знайшли новий гормон, який зменшує апетит: стимулювати його виділення зовсім просто
- Китайські вчені виявили новий гормон "раптин", який зменшує апетит і може допомогти в лікуванні ожиріння.
- Раптин синтезується гіпоталамусом під час сну, і його рівень пов'язаний з циркадними ритмами, впливаючи на сигнали насичення і споживання їжі.
- Дослідження показало, що у людей з ожирінням рівень раптина нижчий, а лікування безсоння сприяє підвищенню рівня раптина та поліпшенню обміну речовин.
- Раптин взаємодіє з метаботропним глутаматним рецептором 3, щоб пригнічувати апетит і сповільнювати спорожнення шлунка.
Дослідження, проведене вченими з Китаю, може відкрити нові горизонти в галузі лікування ожиріння, допомагаючи розкрити таємниці метаболізму та контролю апетиту. Вперше вони виділили та описали новий гормон, який безпосередньо впливає на апетит і обмін речовин. Його назвали "раптин".
Цей гормон синтезується гіпоталамусом під час сну. Це відкриття може призвести до розробки нового класу ліків для боротьби з ожирінням. Відповідна наукова стаття була опублікована в журналі Cell Research, передає 24 Канал.
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Знайшли новий гормон
У дослідженні брали участь 262 людини, з яких 127 мали діагноз "ожиріння".
Зв'язок між браком сну та ожирінням давно відомий, однак механізми цього взаємозв'язку залишалися незрозумілими. Ми ідентифікували білковий гормон, що виробляється під час сну як у людей, так і у мишей, який сприяє зниженню ожиріння. Цей гормон виділяється з ретикулокальбіну-2 (RCN2),
– зазначають автори дослідження.
Хороший сон зменшує апетит
Вони продемонстрували, що раптин, пов'язаний із циркадними ритмами, посилає шлунку сигнали про насичення і зменшує споживання їжі. Зниження рівня раптина під час браку сну порушує контроль над апетитом. Рівні раптина у людей з ожирінням помітно нижчі, ніж у тих, хто має нормальну вагу.
Також дослідження виявило наявність RCN2 у людей з ожирінням, які страждають від синдрому нічного переїдання. На додаток, у людей з дефіцитом сну спостерігалось зниження рівня раптина та схильність до надмірної ваги. Проте у тих, хто отримував лікування безсоння, рівень раптина зростав, що сприяло поліпшенню обміну речовин.
Раптин взаємодіє з метаботропним глутаматним рецептором 3 (GRM3) у нейронах гіпоталамуса та шлунка, щоб пригнічувати апетит і сповільнювати спорожнення шлунка.
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