Нашли новый гормон, который уменьшает аппетит: стимулировать его выделение совсем просто

Исследование, проведенное учеными из Китая, может открыть новые горизонты в области лечения ожирения, помогая раскрыть тайны метаболизма и контроля аппетита. Впервые они выделили и описали новый гормон, который непосредственно влияет на аппетит и обмен веществ. Его назвали "раптин".

Этот гормон синтезируется гипоталамусом во время сна. Это открытие может привести к разработке нового класса лекарств для борьбы с ожирением. Соответствующая научная статья была опубликована в журнале Cell Research, передает 24 Канал.

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Нашли новый гормон

В исследовании принимали участие 262 человека, из которых 127 имели диагноз "ожирение".

Связь между недостатком сна и ожирением давно известна, однако механизмы этой взаимосвязи оставались непонятными. Мы идентифицировали белковый гормон, вырабатываемый во время сна как у людей, так и у мышей, который способствует снижению ожирения. Этот гормон выделяется из ретикулокальбина-2 (RCN2),

– отмечают авторы исследования.

Хороший сон уменьшает аппетит

Они продемонстрировали, что раптин, связан с циркадными ритмами, посылает желудку сигналы о насыщении и уменьшает потребление пищи. Снижение уровня раптина во время недостатка сна нарушает контроль над аппетитом. Уровни раптина у людей с ожирением заметно ниже, чем у тех, кто имеет нормальный вес.

Также исследование выявило наличие RCN2 у людей с ожирением, которые страдают от синдрома ночного переедания. В дополнение, у людей с дефицитом сна наблюдалось снижение уровня раптина и склонность к избыточному весу. Однако у тех, кто получал лечение бессонницы, уровень раптина рос, что способствовало улучшению обмена веществ.

Раптин взаимодействует с метаботропным глутаматным рецептором 3 (GRM3) в нейронах гипоталамуса и желудка, чтобы подавлять аппетит и замедлять опорожнение желудка.