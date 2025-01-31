Цей гормон синтезується гіпоталамусом під час сну. Це відкриття може призвести до розробки нового класу ліків для боротьби з ожирінням. Відповідна наукова стаття була опублікована в журналі Cell Research, передає 24 Канал.

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Знайшли новий гормон

У дослідженні брали участь 262 людини, з яких 127 мали діагноз "ожиріння".

Зв'язок між браком сну та ожирінням давно відомий, однак механізми цього взаємозв'язку залишалися незрозумілими. Ми ідентифікували білковий гормон, що виробляється під час сну як у людей, так і у мишей, який сприяє зниженню ожиріння. Цей гормон виділяється з ретикулокальбіну-2 (RCN2),

– зазначають автори дослідження.

Хороший сон зменшує апетит

Вони продемонстрували, що раптин, пов'язаний із циркадними ритмами, посилає шлунку сигнали про насичення і зменшує споживання їжі. Зниження рівня раптина під час браку сну порушує контроль над апетитом. Рівні раптина у людей з ожирінням помітно нижчі, ніж у тих, хто має нормальну вагу.

Також дослідження виявило наявність RCN2 у людей з ожирінням, які страждають від синдрому нічного переїдання. На додаток, у людей з дефіцитом сну спостерігалось зниження рівня раптина та схильність до надмірної ваги. Проте у тих, хто отримував лікування безсоння, рівень раптина зростав, що сприяло поліпшенню обміну речовин.

Раптин взаємодіє з метаботропним глутаматним рецептором 3 (GRM3) у нейронах гіпоталамуса та шлунка, щоб пригнічувати апетит і сповільнювати спорожнення шлунка.