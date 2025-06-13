Проблема надмірного вживання алкоголю є однією з головних загроз для здоровʼя в усьому світі. Щороку мільйони людей помирають від захворювань і травм, повʼязаних з алкоголем, а також від безлічі супутніх станів, пише 24 Канал з посилання на Nature Neuroscience.

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Раніше вчені знали, що певні зони мозку – наприклад, префронтальна кора – беруть участь у стримуванні потягу до спиртного, однак точні нервові ланцюги, відповідальні за цей процес, залишалися невідомими.

Області мозку, відповідальні за помірне вживання алкоголю

Використовуючи цілий арсенал сучасних методів – передову волоконну фотометрію, оптогенетику, високоточне електрофізіологічне картування та аналіз окремих клітин за допомогою вірусних векторів, команда нейробіолога Жиль Мартена з медичної школи Чана при Массачусетському університеті змогла звузити область пошуку до конкретного нейронного ансамблю, який відповідає за гальмування алкогольної поведінки.

Кожен нейронний ансамбль – це невелика група клітин, які активуються одночасно та утворюють своєрідний код, що керує нашою поведінкою. Саме такі групи лежать в основі управління нашими реакціями на певні стимули.

У своїх експериментах дослідники працювали з генетично модифікованими мишами, у яких можна не лише спостерігати активність нейронів, а й керувати нею. Вони виявили невелику популяцію нервових клітин, які безпосередньо реагують на алкоголь.

При їх активації у клітинах засвічується флуоресцентний білок – його спалахи фіксуються за допомогою спеціальних оптичних приладів. Це дозволяє точно визначити, які саме нейрони вмикаються у відповідь на дію алкоголю.

Яке це має значення

Далі за допомогою оптогенетики – методу активації або гальмування нейронів за допомогою світла – вчені навчились "вмикати" і "вимикати" ці клітини, спостерігаючи за змінами у поведінці тварин. У підсумку вдалося встановити, що саме ця група нейронів стримує розвиток компульсивної тяги до алкоголю.

Ми знаємо, що неконтрольоване споживання спиртного може призвести до формування залежності. Наші дані свідчать про те, що збої у роботі цього нейронного ансамблю можуть лежати в основі алкоголізму, а цілеспрямована терапія, націлена на їхню активацію, у майбутньому може стати ефективним способом лікування,

– підкреслив Мартен

З розвитком технологій, впевнені дослідники, стане можливим вивчати ще вужчі кластери нейронів – можливо, мова йтиме лише про кілька десятків клітин. Це відкриває шлях до створення точкових методів терапії, які допоможуть мільйонам людей, що страждають від залежності.