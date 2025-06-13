Проблема чрезмерного употребления алкоголя является одной из главных угроз для здоровья во всем мире. Ежегодно миллионы людей умирают от заболеваний и травм, связанных с алкоголем, а также от множества сопутствующих состояний, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Neuroscience.

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Ранее ученые знали, что определенные зоны мозга – например, префронтальная кора – участвуют в сдерживании влечения к спиртному, однако точные нервные цепи, ответственные за этот процесс, оставались неизвестными.

Области мозга, ответственные за умеренное употребление алкоголя

Используя целый арсенал современных методов – передовую волоконную фотометрию, оптогенетику, высокоточное электрофизиологическое картирование и анализ отдельных клеток с помощью вирусных векторов, команда нейробиолога Жиль Мартена из медицинской школы Чана при Массачусетском университете смогла сузить область поиска до конкретного нейронного ансамбля, который отвечает за торможение алкогольного поведения.

Каждый нейронный ансамбль – это небольшая группа клеток, которые активируются одновременно и образуют своеобразный код, управляющий нашим поведением. Именно такие группы лежат в основе управления нашими реакциями на определенные стимулы.

В своих экспериментах исследователи работали с генетически модифицированными мышами, у которых можно не только наблюдать активность нейронов, но и управлять ею. Они обнаружили небольшую популяцию нервных клеток, которые непосредственно реагируют на алкоголь.

При их активации в клетках засвечивается флуоресцентный белок – его вспышки фиксируются с помощью специальных оптических приборов. Это позволяет точно определить, какие именно нейроны включаются в ответ на действие алкоголя.

Какое это имеет значение

Далее с помощью оптогенетики – метода активации или торможения нейронов с помощью света – ученые научились "включать" и "выключать" эти клетки, наблюдая за изменениями в поведении животных. В итоге удалось установить, что именно эта группа нейронов сдерживает развитие компульсивной тяги к алкоголю.

Мы знаем, что неконтролируемое потребление спиртного может привести к формированию зависимости. Наши данные свидетельствуют о том, что сбои в работе этого нейронного ансамбля могут лежать в основе алкоголизма, а целенаправленная терапия, нацелена на их активацию, в будущем может стать эффективным способом лечения,

– подчеркнул Мартен

С развитием технологий, уверены исследователи, станет возможным изучать еще более узкие кластеры нейронов – возможно, речь будет идти лишь о нескольких десятках клеток. Это открывает путь к созданию точечных методов терапии, которые помогут миллионам людей, страдающих от зависимости.