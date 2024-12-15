Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати аналізу європейського відділення неурядової організації вчених, юридичних експертів та активістів International Pesticide Action Network.

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Рівень "вічних хімікатів" у 10 із 19 зразків у 32 рази перевищував поріг, за досягнення якого країни Європейського союзу мають вживати регуляторних заходів,

– ідеться у висновках.

Передусім мова про рівень трифлуороцтової кислоти (TFA) – хімічної речовини, яка розчиняється у воді, але не розкладається в довкіллі.

Дослідники виявили, що TFA, поширений продукт розпаду різних "вічних хімікатів", здатний проникати і накопичуватися в глибоких підземних водах. Ця хімічна речовина пов'язана з широким спектром речовин, включаючи сільськогосподарські пестициди та холодильні гази.

Раніше науковці знаходили цей хіміках в дощовій воді, річках, ґрунті, рослинах, водопровідній воді та крові людини. Водночас мінеральну воду вважають "чистою", адже вона походить з підземних джерел, які мали би захищатися від усіх ризиків антропогенного забруднення.

Як хімікати опинились у воді

Вчені виявили, що "вічні хімікати" проникають за межі поверхневих вод. Зокрема, у 7 зразках мінеральної води показники метаболітів пестицидів перевищують допустимі вимогами ЄС.

Водночас кожна з протестованих мінеральних вод навіть за високого щоденного споживання відповідає більшості наявних стандартів, встановлених органами ЄС.

Чи небезпечно це

В середньому забруднення мінеральної води "вічними хімікатами" менше, ніж у водопровідній воді. У довідкових даних вказано, що дослідження виявило TFA у 93% із 600 зразків бельгійської води, яку досліджували.

Однак Агентство з охорони довкілля ЄС нещодавно скасувало статус TFA як одного з типу "вічних хімікатів", що передбачає меншу перевірку цієї хімічної речовини.