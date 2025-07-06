Що гірше впливає на чоловіче здоровʼя – вейп чи звичайні цигарки

Пари, які проходять через дорогу процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), дедалі більше задумуються, чи може перехід від традиційних сигарет до вейпінгу вплинути на їхні шанси стати батьками.

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