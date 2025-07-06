Что хуже влияет на мужское здоровье – вейп или обычные сигареты

Пары, которые проходят через дорогостоящую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), все больше задумываются, может ли переход от традиционных сигарет к вейпингу повлиять на их шансы стать родителями.

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