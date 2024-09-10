Зокрема, нові висновки вчені представили на конференції European Respiratory Society. Команда провела експеримент за участі 60 учасників у віці до 20 років.

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Деталі експерименту

Дослідники вирішили виміряти за допомогою велотренажера життєву ємність легенів – максимальну кількість повітря, яку здатні видихнути учасники.

20 з них не палили, 20 інших – курили вейп щонайменше 2 роки, а решта 20 – курили сигарети щонайменше 2 роки.

Результати

Вейпери та курці мали гіршу здатність до поглинання кисню (2,7 та 2,6 літра на хвилину), ніж ті, хто не палить (у них – 3 літри).

Також вчені протестувати учасників на фізичну підготовку та витривалість. Вони визначили максимальну кількість фізичних вправ, яку можуть виконувати ті ж учасники.

"У вейперів середній показник "пікової фізичної потужності" склав 186 Вт, що було схоже на показник курців (182 Вт), та був значно нижчим, ніж у некурців (226 Вт)", – ідеться у дослідженні.

Важливо! Учені наголосили, що тривале використання вейпінгу є шкідливим, і ставить під сумнів ідею про те, що він може бути більш здоровою альтернативою курінню.

Враховуючи аналізи крові та ультразвукові сканування, і вейпери, і курці мають ознаки того, що їхні кровоносні судини не працюють так само добре, як у групі некурців,

– заявив співавтор дослідження Азмі Фейсал.

Вчені відзначили, що курці та вейпери частіше відчували сильну задишку та втому в ногах і мали вищий рівень молочної кислоти у крові, що є ознакою м'язової втоми.