Команда дослідників із Королівського коледжу Лондона стверджує, що цей прорив в майбутньому може дати змогу людям відновлювати втрачені зуби, пропонуючи природну альтернативу традиційним пломбам та імплантатам, повідомляє 24 Канал з посиланням The Independent.

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Вирощування зубів в лабораторії

Фахівці створили матеріал, що відтворює середовище, необхідне для формування зуба. Це дозволяє клітинам активізувати сигнали та запускати процес розвитку.

Докторка Ана Ангелова-Вольпоні, директорка відділу регенеративної стоматології цього коледжу, зазначила, що це дослідження може радикально змінити підхід до стоматологічного лікування.

Наукова робота акцентує, що певні види тварин, зокрема акули та слони, мають здатність до відновлення зубів. Людина, однак, має лише один постійний комплект зубів.

Прорив в стоматології

Експерти наголошують, що здатність людини регенерувати зуби стане значним проривом у стоматології. На відміну від імплантатів та пломб, які є статичними та не підлаштовуються до змін із часом, лабораторно вирощені зуби виготовляють із клітин пацієнта. Це дозволяє їм природно інтегруватися в щелепу та функціонувати як рідні зуби.

Дослідження, яке проводилося понад десять років у співпраці з Імперським коледжем Лондона, виявило, що вирощені зуби можуть стати довговічнішими та міцнішими, ніж наявні методи лікування.

Науковий співробітник Сюечен Чжан пояснив, що сучасні методи, як-от пломби, мають обмеження: вони не тільки знижують міцність зубів із часом, але й можуть викликати надмірну чутливість або карієс.

Імплантати, своєю чергою, потребують складного хірургічного втручання, а їхня ефективність залежить від стану кісткової тканини. Усе це створює можливість появи довготривалих ускладнень. Лабораторно вирощені зуби можуть стати натуральною альтернативою, забезпечуючи повноцінну регенерацію.

Раніше було складно досягти успіху в цьому напрямку через те, що клітини не могли ефективно взаємодіяти. Нині дослідники працюють над двома можливими підходами: вирощуванням повноцінних зубів у лабораторії для подальшої імплантації або трансплантацією клітин на ранніх стадіях розвитку прямо в щелепу пацієнта.