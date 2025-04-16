Команда исследователей из Королевского колледжа Лондона утверждает, что этот прорыв в будущем может позволить людям восстанавливать утраченные зубы, предлагая естественную альтернативу традиционным пломбам и имплантатам, сообщает 24 Канал со ссылкой The Independent.

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Выращивание зубов в лаборатории

Специалисты создали материал, воспроизводящий среду, необходимую для формирования зуба. Это позволяет клеткам активизировать сигналы и запускать процесс развития.

Доктор Ана Ангелова-Вольпони, директор отдела регенеративной стоматологии этого колледжа, отметила, что это исследование может радикально изменить подход к стоматологическому лечению.

Научная работа акцентирует, что определенные виды животных, в частности акулы и слоны, обладают способностью к восстановлению зубов. Человек, однако, имеет только один постоянный комплект зубов.

Прорыв в стоматологии

Эксперты отмечают, что способность человека регенерировать зубы станет значительным прорывом в стоматологии. В отличие от имплантатов и пломб, которые являются статическими и не подстраиваются к изменениям со временем, лабораторно выращенные зубы изготавливают из клеток пациента. Это позволяет им естественно интегрироваться в челюсть и функционировать как родные зубы.

Исследование, которое проводилось более десяти лет в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, выявило, что выращенные зубы могут стать более долговечными и прочными, чем имеющиеся методы лечения.

Научный сотрудник Сюечен Чжан объяснил, что современные методы, например пломбы, имеют ограничения: они не только снижают прочность зубов со временем, но и могут вызвать чрезмерную чувствительность или кариес.

Имплантаты, в свою очередь, требуют сложного хирургического вмешательства, а их эффективность зависит от состояния костной ткани. Все это создает возможность появления долговременных осложнений. Лабораторно выращенные зубы могут стать натуральной альтернативой, обеспечивая полноценную регенерацию.

Ранее было сложно достичь успеха в этом направлении из-за того, что клетки не могли эффективно взаимодействовать. Сейчас исследователи работают над двумя возможными подходами: выращиванием полноценных зубов в лаборатории для дальнейшей имплантации или трансплантацией клеток на ранних стадиях развития прямо в челюсть пациента.