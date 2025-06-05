Найбільший дефіцит традиційно спостерігається в універсальної першої негативної групи, яку можна переливати всім пацієнтам, але її запаси швидко вичерпуються, а термін зберігання донорської крові досить обмежений, пише 24 Канал з посилання на TokyoWeekender.

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Група японських науковців під керівництвом професора Хіромі Сакая з Медичного університету Нара знайшла інноваційне рішення – універсальну штучну кров.

Штучна кров від японських вчених

Цю штучну кров виготовляють з прострочених донорських запасів: з еритроцитів виділяється гемоглобін – найважливіший білок, що відповідає за транспортування кисню. Далі його поміщають у спеціальну оболонку, створюючи штучні кров'яні клітини, які не мають групи чи резус-фактора.

Завдяки цьому відпадає необхідність у підборі сумісності, а термін зберігання нового препарату сягає 2 років при кімнатній температурі та навіть 5 років у холодильнику – це в декілька разів більше, ніж у звичайної донорської крові, яку можна зберігати лише 42 дні.

Клінічні випробовування штучної крові

У межах клінічних випробувань чоловіки-добровольці віком від 20 до 50 років отримали одноразові ін'єкції нового препарату. Дози поступово збільшували до 100 мілілітрів.

Хоча деякі учасники відчували незначні побічні ефекти, серйозних змін життєво важливих показників, зокрема тиску, не відбувалося. У березні 2024 року розпочався другий етап випробувань, під час якого добровольці отримували вже до 400 мілілітрів препарату.

Якщо дослідження підтвердять безпечність штучної крові, дослідники перейдуть до оцінки її ефективності. Головна мета амбітного проєкту – впровадити ці інноваційні еритроцити у медичну практику до 2030 року, що може повністю змінити підхід до переливання крові та врятувати безліч життів.