На поверхні шкіри є захисний шар, який утворюється з рогових лусочок, ліпідів і мікрофлори, що відшаровуються. Він допомагає шкірі утримувати вологу та зберігати здоров'я, пише American Academy of Dermatology Association.

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Чому мочалки можуть нашкодити

Надлишок миття, тертя та різні засоби можуть пошкодити його та навести.

до сухості шкіри;

подразнення та свербіння;

появі мікротріщин;

розвитку шкірних інфекцій.

Тому використовувати мочалку, якою можна пошкодити цей захисний бар'єр, і просто мити все тіло з використанням мила щодня не обов'язково. Це залежить від типу шкіри: наприклад, суха, чутлива або схильна до акне шкіра страждатиме від надлишку тертя більше, ніж жирна, яка може потребувати більш частого відлущування. Митися мочалкою або тільки руками – більше питання особистих уподобань.

Як правильно користуватися мочалкою

При використанні мочалки важливо пам'ятати, що після застосування в ній накопичуються злущені частинки шкіри, жири та розвиваються мікроорганізми. Цьому сприяє висока вологість.

Тому важливо: