Чому потрібно митись перед басейном

Будь-яка людина має близько 0,14 грама калу на тілі. Він може містити E. coli, Giardia, Shigella, Novirus та Cryptosporidia, які викликають кишкові інфекції. Ці мікроби стійкі до хлору і можуть жити в басейні кілька днів, пише CDC.

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Тому, якщо людина не була під душем перед басейном і не змила ці мікроби, ця крихітна кількість калу з його тіла потрапляє у воду. Якщо здорова людина ковтає заражену воду з басейну, вона також може захворіти. Тому важливо прийняти душ з милом перед купанням.

Окрім діареї, у басейні можна дістати псевдоскоп, який викликає сінегнійний фолікуліт – сверблячий червоний висип, іноді з гнійними бульбашками навколо волосяних фолікулів. З'являється, коли вода після басейну залишається у зовнішньому слуховому проході. Тому вам потрібно прийняти душ і після відвідування басейну.

Як знизити ризик передачі інфекцій в басейні

Ось правила захисту себе та інших: