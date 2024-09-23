Чому потрібно митись перед басейном
Будь-яка людина має близько 0,14 грама калу на тілі. Він може містити E. coli, Giardia, Shigella, Novirus та Cryptosporidia, які викликають кишкові інфекції. Ці мікроби стійкі до хлору і можуть жити в басейні кілька днів, пише CDC.
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Тому, якщо людина не була під душем перед басейном і не змила ці мікроби, ця крихітна кількість калу з його тіла потрапляє у воду. Якщо здорова людина ковтає заражену воду з басейну, вона також може захворіти. Тому важливо прийняти душ з милом перед купанням.
Окрім діареї, у басейні можна дістати псевдоскоп, який викликає сінегнійний фолікуліт – сверблячий червоний висип, іноді з гнійними бульбашками навколо волосяних фолікулів. З'являється, коли вода після басейну залишається у зовнішньому слуховому проході. Тому вам потрібно прийняти душ і після відвідування басейну.
Як знизити ризик передачі інфекцій в басейні
Ось правила захисту себе та інших:
- Вимийте руки після туалету або зміни пелюшки у дитини;
- Вдягайте купальну шапку і вушні затички, щоб вода не потрапила у вуха;
- Не ковтайте воду в басейні;
- Не плавайте, якщо є кишкова інфекція або діарея;
- Не мочіться в басейні;
- Щогодини робіть перерви та відведіть дітей до туалету або перевіряйте пелюшки;
- Міняйте памперси у відведеному місці, а не біля басейну;
- Після купання або душу добре витирайте вуха рушником або використовуй фен.