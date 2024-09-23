Алергія виникає, коли організм сприймає певну речовину як загрозу. Алергени можуть містити харчі (наприклад, в арахісі, полуниці, креветках), ліках, пилу, пилку та інших речах, пише Medline Plus.

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Різниця між астмою та алергією

Прояви алергії залежать від виду алергену та можуть зачіпати шкіру, органи травлення та дихання. Симптоми варіюють від легкого чхання та нежиті до небезпечного анафілактичного шоку.

Астма, на противагу алергії, порушує роботу органів дихальної системи – бронхів і легень. При алергічній астмі вдихання алергену призводить до звуження бронхів та утруднення дихання. Симптоми астми охоплюють утруднене дихання, кашель (особливо нічний або ранковий), хрипи та задишку.

Коли алергія стає астмою

Попри відмінності, алергія та астма мають схожий імунологічний механізм, пов'язаний з антитілами класу IgE. Термін "атопічний марш" визначає поступову зміну одного IgE-асоційованого захворювання на інше. Наприклад, немовля з атопічним дерматитом може згодом зіткнутися з алергією та астмою. Постійний контакт з алергенами прискорює цей процес.

Для запобігання розвитку алергічної астми важливо боротися з алергією. Це включає обмеження контакту з алергенами, використання призначених лікарем препаратів (антигістамінних, стероїдів або антилейкотрієнів) та алерген-специфічну імунотерапію після консультації з лікарем.

Важко відрізнити симптоми алергії від ознак астми і дотримання профілактичних заходів не завжди гарантує успіх. Тому важливо при будь-яких підозрах звертатися до лікаря-пульмонолога, який зможе правильно діагностувати астму та розробити план лікування.