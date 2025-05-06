Вакцина, яка рятує серце: щеплення проти поширеного вірусу має рятівний побічний ефект

Дослідження, проведене на вибірці понад мільйона корейців, виявило: люди похилого віку, які отримали щеплення від оперізувального герпесу, мають майже на 25% менший ризик розвитку серцевих захворювань у порівнянні з невакцинованими.

Хоча раніше вже було відомо, що оперізувальний герпес може підвищувати ймовірність серцевих проблем, науковці вперше довели, що імунізація проти цього вірусу може бути пов’язана зі зниженням ризику для серця, інформує 24 Канал з посиланням на European Heart Journal.

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Це відкриття потенційно здатне змінити підхід лікарів до вакцинації людей середнього та літнього віку, надаючи їй ще більшу цінність як засобу не лише профілактики інфекції, а й захисту серцево-судинної системи.

Оперізувальний герпес – що це? Це вірусне захворювання, яке викликається вірусом вітряної віспи (varicella zoster virus, VZV), тим самим, що спричиняє вітряну віспу. Після перенесеної вітряної віспи вірус залишається у нервових клітинах і може “прокинутися” через роки, викликаючи оперізуючий лишай.

Нове дослідження вакцинації проти оперізувального герпесу

У дослідженні взяли участь майже 1,3 мільйона мешканців Південної Кореї старших за 50 років. Протягом шести років вчені аналізували медичні дані щодо наявності або відсутності вакцинації від оперізувального герпесу та випадків серцевих захворювань.

З’ясувалося, що вакциновані учасники мали на 23% менше ризику розвитку серцево-судинних хвороб і на 26% зменшувалася ймовірність серйозних ускладнень, зокрема інфаркту. До того ж щеплення знижувало ризик ішемічної хвороби серця, при якій серцевий м’яз не отримує достатньо кисню, що може призводити до серцевої недостатності.

Вакцинація зменшує ризик хвороб серця

Особливо значні переваги вакцинації відчули чоловіки: у них ризик захворювань серця був на 27% нижчим у порівнянні з невакцинованими, тоді як серед жінок цей показник становив 20%. Молодші учасники (до 60 років) отримували кращий захист, що може бути пов’язане з частішим виникненням серцевих хвороб у старшому віці.

У сільській місцевості імунізовані особи мали на 25% менший ризик серцевих захворювань, у той час як у містах перевага була меншою — 20%. Це, ймовірно, обумовлено додатковими міськими ризиками — стресом і малорухливістю.

Найнижчі показники ризику фіксували через 2 – 3 роки після щеплення, але через п’ять років він поступово зростав, хоча й залишався нижчим за початковий. Оскільки дослідження мало спостережний характер, воно не дозволило встановити точні механізми зниження ризику, проте науковці припускають, що імунізація перешкоджає реактивації вірусу герпесу, який здатен спричиняти запалення судин.

У цьому дослідженні йшлося про вакцину на основі ослабленого живого вірусу, але вже існують більш сучасні препарати на білковій основі, які, ймовірно, ще ефективніше захищають серце. Вчені планують перевірити це у майбутніх дослідженнях.

Коли треба вакцинуватись, щоб отримати користь

Вакцина проти оперізувального герпесу (зостер-вакцина) ефективна навіть для тих, хто вже хворів на вітряну віспу у дитинстві. Навіть більше – саме для таких людей вона і призначена.

Вакцина значно знижує ризик захворіти на оперізувальний герпес. Якщо навіть з’явиться висип – перебіг буде легшим, ризик розвитку ускладнень (особливо тривалої болісної невралгії) суттєво менший.