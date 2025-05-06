Вакцина, которая спасает сердце: прививка против распространенного вируса имеет спасительный побочный эффект

Исследование, проведенное на выборке более миллиона корейцев, выявило: пожилые люди, получившие прививку от опоясывающего герпеса, имеют почти на 25% меньший риск развития сердечных заболеваний по сравнению с невакцинированными.

Хотя ранее уже было известно, что опоясывающий герпес может повышать вероятность сердечных проблем, ученые впервые доказали, что иммунизация против этого вируса может быть связана со снижением риска для сердца, информирует 24 Канал со ссылкой на European Heart Journal.

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Это открытие потенциально способно изменить подход врачей к вакцинации людей среднего и пожилого возраста, придавая ей еще большую ценность как средству не только профилактики инфекции, но и защиты сердечно-сосудистой системы.

Опоясывающий герпес – что это? Это вирусное заболевание, которое вызывается вирусом ветряной оспы (varicella zoster virus, VZV), тем самым, что вызывает ветряную оспу. После перенесенной ветряной оспы вирус остается в нервных клетках и может “проснуться” через годы, вызывая опоясывающий лишай.

Новое исследование вакцинации против опоясывающего герпеса

В исследовании приняли участие почти 1,3 миллиона жителей Южной Кореи старше 50 лет. В течение шести лет ученые анализировали медицинские данные о наличии или отсутствии вакцинации от опоясывающего герпеса и случаев сердечных заболеваний.

Выяснилось, что вакцинированные участники имели на 23% меньше риска развития сердечно-сосудистых болезней и на 26% уменьшалась вероятность серьезных осложнений, в частности инфаркта. К тому же прививки снижали риск ишемической болезни сердца, при которой сердечная мышца не получает достаточно кислорода, что может приводить к сердечной недостаточности.

Вакцинация уменьшает риск болезней сердца

Особенно значительные преимущества вакцинации почувствовали мужчины: у них риск заболеваний сердца был на 27% ниже по сравнению с невакцинированными, тогда как среди женщин этот показатель составлял 20%. Молодые участники (до 60 лет) получали лучшую защиту, что может быть связано с более частым возникновением сердечных болезней в старшем возрасте.

В сельской местности иммунизированные лица имели на 25% меньший риск сердечных заболеваний, в то время как в городах преимущество было меньше - 20%. Это, вероятно, обусловлено дополнительными городскими рисками - стрессом и малоподвижностью.

Самые низкие показатели риска фиксировали через 2 – 3 года после прививки, но через пять лет он постепенно рос, хотя и оставался ниже начального. Поскольку исследование имело наблюдательный характер, оно не позволило установить точные механизмы снижения риска, однако ученые предполагают, что иммунизация препятствует реактивации вируса герпеса, который способен вызывать воспаление сосудов.

В этом исследовании речь шла о вакцине на основе ослабленного живого вируса, но уже существуют более современные препараты на белковой основе, которые, вероятно, еще эффективнее защищают сердце. Ученые планируют проверить это в будущих исследованиях.

Когда надо вакцинироваться, чтобы получить пользу

Вакцина против опоясывающего герпеса (зостер-вакцина) эффективна даже для тех, кто уже болел ветряной оспой в детстве. Более того – именно для таких людей она и предназначена.

Вакцина значительно снижает риск заболеть опоясывающим герпесом. Если даже появится сыпь – течение будет легче, риск развития осложнений (особенно длительной мучительной невралгии) существенно меньше.