Уникнути гіпертонії: скільки потрібно рухатись, щоб не було високого тиску

Підтримувати активний спосіб життя в молодому та зрілому віці вкрай важливо для зменшення ризику розвитку гіпертонії. Це захворювання, від якого страждають близько мільярди людей по всьому світу, небезпечне своїми наслідками: може спричинити інфаркт, інсульт та навіть сприяти виникненню деменції.

За статистикою, гіпертонію діагностують приблизно у кожного четвертого чоловіка та у кожної п’ятої жінки у світі, повідомляє 24 Канал з посилання на Science Alert.

Також на тему Харчування впливає на швидкість старіння: що потрібно обовʼязково додати до раціону

Профілактика гіпертонії

Втім, існують ефективні способи профілактики цього недугу – насамперед регулярні фізичні навантаження. Якщо ваша мета – захистити себе від високого тиску в майбутньому, важливо зберігати активність у середньому віці.

Проте результати дослідження, проведеного серед 5100 осіб, показують, що для деяких людей через соціальні обставини підтримувати активність буває складно.

За висновками науковців, більшість учасників стали менше рухатися у період з 18 до 40 років, а з подальшим зниженням активності у наступні роки випадки гіпертонії ставали частішими.

Ми з’ясували, що майже половина досліджуваних у молодому віці мали недостатній рівень фізичної активності, і це напряму було пов’язано з ризиком появи гіпертонії. Наші дані свідчать про необхідність підвищити мінімально рекомендовану фізичну активність,

– наголошує керівник дослідження Джейсон Нагата.

Епідеміолог Кірстен Біббінс-Домінго з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско додає: підлітки й молоді люди зазвичай активні, однак з віком їхні звички змінюються. На її думку, високий рівень фізичного навантаження у молодості особливо важливий для профілактики гіпертонії.

Скільки потрібно рухатись

Який рівень активності вважається оптимальним для запобігання підвищеному тиску? Найбільше зниження ризику гіпертонії спостерігалося у тих, хто в молоді роки займався помірними фізичними вправами близько п’яти годин на тиждень – це удвічі більше за рекомендований нині для дорослих мінімум.

Позитивний ефект мала й звичка регулярно виконувати фізичні вправи аж до 60 років.