Избежать гипертонии: сколько нужно двигаться, чтобы не было высокого давления
- Активный образ жизни в молодом и зрелом возрасте значительно снижает риск развития гипертонии, которая может привести к серьезным заболеваниям.
- Оптимальным уровнем физической активности для снижения риска являются умеренные физические упражнения около пяти часов в неделю.
- Исследование показывает, что снижение активности с 18 до 40 лет повышает риск развития гипертонии.
- Регулярные физические упражнения вплоть до 60 лет также имеют положительный эффект на здоровье.
Поддерживать активный образ жизни в молодом и зрелом возрасте крайне важно для уменьшения риска развития гипертонии. Это заболевание, от которого страдают около миллиарда людей по всему миру, опасно своими последствиями: может вызвать инфаркт, инсульт и даже способствовать возникновению деменции.
По статистике, гипертонию диагностируют примерно у каждого четвертого мужчины и у каждой пятой женщины в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.
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Профилактика гипертонии
Впрочем, существуют эффективные способы профилактики этого недуга – прежде всего регулярные физические нагрузки. Если ваша цель – защитить себя от высокого давления в будущем, важно сохранять активность в среднем возрасте.
Однако результаты исследования, проведенного среди 5100 человек, показывают, что для некоторых людей из-за социальных обстоятельств поддерживать активность бывает сложно.
По заключению ученых, большинство участников стали меньше двигаться в период с 18 до 40 лет, а с последующим снижением активности в последующие годы случаи гипертонии становились более частыми.
Мы выяснили, что почти половина исследуемых в молодом возрасте имели недостаточный уровень физической активности, и это напрямую было связано с риском появления гипертонии. Наши данные свидетельствуют о необходимости повысить минимально рекомендуемую физическую активность,
– отмечает руководитель исследования Джейсон Нагата.
Эпидемиолог Кирстен Биббинс-Доминго из Калифорнийского университета в Сан-Франциско добавляет: подростки и молодые люди обычно активны, однако с возрастом их привычки меняются. По ее мнению, высокий уровень физической нагрузки в молодости особенно важен для профилактики гипертонии.
Сколько нужно двигаться
Какой уровень активности считается оптимальным для предотвращения повышенного давления? Наибольшее снижение риска гипертонии наблюдалось у тех, кто в молодые годы занимался умеренными физическими упражнениями около пяти часов в неделю – это вдвое больше рекомендованного сейчас для взрослых минимум.
Положительный эффект имела и привычка регулярно выполнять физические упражнения вплоть до 60 лет.
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