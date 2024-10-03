Про це свідчать дані з останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) щодо глобальної статистики смертності й народжуваності.

До теми До 2051 року українців буде лише 25 мільйонів: Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку

Згідно з ним, рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 людей.

На другому місці у списку країн з високим рівнем смертності – Литва з показником 15,02 смертей на 1000 осіб, а на третьому – Сербія з рівенем 14,9 на 1000 осіб.



Рейтиниг смертності / Скриншот з сайту ЦРУ

Рівень народжуваності

При у рейтингу за рівнем народжуваності Україна посідає останнє, 228 місце. На тисячу осіб у нашій країні лише 6 народжених.



В Україні найнижча народжуваність у світі / Скриншот з сайту ЦРУ

На передостанній позиції за народжуваністю опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народжень на 1000 осіб.

Першу десятку зайняли африканські країни. Для порівняння, у лідері, Нігері, народжується 46,6 людини на 1000.

Зауважте. Вчора, 2 жовтня, уряд вирішив затвердити Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року. До цього, Інститут демографії та проблем якості життя НАН дав прогноз, що до 2051 року населення України значно скоротиться.