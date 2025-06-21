Ініціативу підтримали 314 депутатів, тоді як 291 висловився проти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що передбачає документ

Ухвалений документ під назвою "Термінально хворі дорослі (право на припинення життя)" передбачає, що психічно дієздатні пацієнти в Англії та Уельсі, яким залишилося жити не більше 6 місяців, матимуть право добровільно завершити життя за медичної допомоги.

Зауважимо, що голосування викликало хвилю обговорень у британському уряді. Зокрема, серед противників закону були міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг і віцепрем'єрка Анджела Рейнер.

Наразі ж законопроєкт мають розглянути в Палаті лордів, на обговорення та доопрацювання може піти ще кілька місяців. Втім, імовірність, що члени лордської палати заблокують рішення парламенту – невелика,

– пише видання.

Важливо! Зрештою, у випадку ухвалення закону, Велика Британія приєднається до країн, де вже дозволено асистований суїцид, зокрема Австралії, Канади та деяких штатів США.

Прихильники законопроєкту пояснили, що це право є важливим, адже ідеться про гідність і можливість вибору для тих, хто страждає від невиліковних хвороб. Супротивники ж застерігають, що це може створити небезпеку тиску на вразливих пацієнтів.