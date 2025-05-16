До такого висновку дійшли дослідники зі Швеції та Німеччини, результати їхньої роботи опубліковані в журналі The Lancet Planetary Health, повідомляє 24 Канал.

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Поширення небезпечних тропічних хвороб

Лихоманка денге – це гостра інфекція, що циркулює в країнах Азії та Латинської Америки. Вона проявляється підвищеною температурою, болем у голові, очах, м’язах і суглобах, набряком лімфатичних вузлів і шкірним висипом.

Чікунгунья також належить до групи інфекційних захворювань, серед її основних симптомів – лихоманка, інтенсивний біль у суглобах, висипання на шкірі, головний біль, загальна слабкість і нудота.

Обидві ці хвороби передаються через укуси комарів – Aedes aegypti та Aedes albopictus. Тигровий комар (Aedes albopictus) через зміни клімату все активніше розширює свою присутність на північ Європи.

Автори дослідження проаналізували, як різні чинники, зокрема глобальне потепління, вплинули на поширення денге й чікунгуньї у Європі за останні 35 років. Виявилося, що із підвищенням температури починаючи з 2010 року частота та масштаб спалахів цих захворювань суттєво зросли.

Глобальне потепління

У 2024 році, який став найтеплішим за всю історію спостережень, у країнах ЄС зафіксували понад 300 випадків денге, у той час, як за попередні 15 років – лише 275.

Випадки лихоманки денге вже реєстрували в Італії, Хорватії, Франції та Іспанії. Тому спалахи цілком можливі й на півдні України. Ба більше, тигрового комара вже помічали в Одеській області.

Карта поширення небезпечних комарів / Зображення The Lancet

Наші дані свідчать, що Європейський Союз переходить від поодиноких епізодів, пов'язаних із комарами Aedes, до ендемічної ситуації,

– зазначили науковці.

За їхніми словами, з підвищенням температури ризики поширення хвороб, які переносять тигрові комарі, лише зростають. Згідно з найбільш несприятливим сценарієм зміни клімату, до 2060 року кількість епідемій денге та чікунгуньї може зрости у п’ять разів у порівнянні з поточним рівнем.

Тигрові комарі здатні переносити також вірус Зіка та лихоманку Західного Нілу, але ці хвороби не були предметом нинішнього дослідження.