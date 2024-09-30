Тромбоз глибоких вен може спровокувати тромбоемболію легеневої артерії. Це трапляється, коли тромб глибоких вен ніг ламається і через праві частини серця потрапляє в артерії легенів, пише Mayo Clinic.

Також на тему Аналіз крові може виявити серцево-судинні захворювання за десятиліття до їхньої появи

Група ризику тромбозу глибоких вен

Ризик згустків крові під час подорожі низький, але він зростає, якщо пересуватись поїздом, літаком, автомобілем або автобусом понад 4 годин.

Є люди, які більше схильні до вени тромбозу під час тривалих поїздок:

люди із зайвою вагою;

люди з хворобами серця та легенів;

люди, які приймають пероральні контрацептиви або препарати гормональної замісної терапії;

люди з раком;

люди, які нещодавно перенесли операцію;

люди з історією венозного тромбозу в сім'ї;

куріння;

вагітні жінки;

люди нижче 160 см або вище 188 см;

люди, які сплять всю дорогу або сидять біля вікно і не встають.

Для запобігання тромбозу вам потрібно рухатися, оскільки сидіти в обмеженому положенні під час тривалих польотів або поїздок погіршує відтік крові з вен. Як результат, кров застосується у венах і ризики тромбозу.

Тому під час тривалих поїздок краще зупинятися і рухатися частіше. У літаку, автобусі чи поїзді ви іноді можете встати та ходити. Подорожуючи на машині, добре зупинятися щогодини, щоб трохи прогулятися.

Якщо немає можливості ходити, ви можете рухати ногами. Підніміть і опустіть п’яти з підлоги, не відриваючи носки ступнів. А потім, навпаки, підіймати носки та не відривайте пʼяти Ви також можете робити кругові рухи стопами та пальцями ніг.

Симптоми тромбозу глибоких вен

Тромбоз глибоких вен (ТГВ) може викликати біль у ногах або набряках, але іноді немає помітних симптомів. Симптоми тромбозу глибоких вен:

набряк ніг;

біль у нозі, судоми, часто в ікрах;

зміна кольору шкіри на нозі;

відчуття тепла в ураженій нозі.

Лікування тромбозу глибоких вен

Лікування тромбозу глибоких вен переслідує три основні цілі:

Запобігти збільшенню згустку крові.

Не допустити відриву тромба.

Запобігти його руху в легенц та зменшити ризик ре-тромбозу вен.

Для лікування ТГВ використовують:

Антикоагулянти. Ці препарати перешкоджають утворенню згустків крові. Тривалість ліків залежить від причини їхнього призначення. Воно може тривати 3 місяці або довше. Більшість антикоагулянтних препаратів не підходять для вагітних жінок.

Тромболітики. Ці препарати руйнують згустки крові. Вони використовуються для більш серйозних видів тромбозу глибокої вени, або тромбоемболії легеневої артерії, або коли інші препарати не допомагають. Тромболітика є більш ефективною, якщо ви почнете приймати їх якнайшвидше після ТГВ. Тромболітики підвищують ризик кровотеч тому протипоказані для деяких пацієнтів.

Фільтри нижньої порожнистої вени (ФНПВ) є альтернативою для лікування тих, кому протипоказані ліки або для яких лікування було неефективним. Фільтр поміщають у порожнисту вену в шлунку. Це запобігає застряганню відірваних згустків крові в легенях.

Компресійні панчохи. Є дані, що використання панчох знижує ризик безсимптомного ТГВ у тих, хто подорожує літаком. Панчохи до стегна знижують ризик ТГВ на 31%.