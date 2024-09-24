Ці результати дослідження, представили на конгресі Європейського товариства кардіологів та опублікували в журналі New England Journal of Medicine.

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Нове дослідження серцево-судинних захворювань

У дослідженні брали участь майже 28000 медичних працівників із США, які надали зразки крові та медичні дані у рамках програми "Здоров'я жінок". За учасницями віком близько 55 років спостерігали протягом 30 років. За цей час понад 3600 жінок перенесли інфаркт, інсульт, операції або померли від ССЗ.

Дослідження оцінювало, як високочутливий С-реактивний білок (СРБ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїн(а) (Lp(a)) окремо і разом.

Аналіз крові на серцево-судинні захворювання

Учасниці поділили на п'ять груп за рівнями кожного маркера. У жінок з найвищим рівнем ЛПНЩ ризик був на 36% вищим, з високим Lp(a) – на 33%, і з високим СРБ – на 70%.

Коли розглядалися всі три показники разом, ризик інсульту збільшувався більш ніж у 1,5 раза, а ішемічній хворобі серця – більш ніж у 3 рази порівняно з найнижчими рівнями. Очікується, що аналогічні результати будуть отримані у чоловіків.

Вчені вважають, що імунні клітини, реагуючи на холестерин або бляшки, можуть сприяти формуванню запального середовища, що сприяє утворенню та розриву бляшок, що веде до ССЗ.

Для підтримки здоров'я серця вчені наголошують на важливості первинної профілактики: фізична активність, здорове харчування, контроль стресу, відмова від тютюну. Людям з високим ризиком можуть рекомендувати ліки для зниження холестерину та запалення.