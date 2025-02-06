Окрім цього, документ передбачає створення Національного трансплантологічного комітету при Міністерстві охорони здоров'я, який розглядатиме випадки несприятливих реакцій при трансплантації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Яку трансплантацію забороняє законопроєкт

Новий закон передбачає заборону вилучення органів у:

загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;

військовослужбовців Сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан;

людей, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

У пресслужбі Верховної Ради повідомили, що закон уточнює умови автоматичного пошуку донорів і реципієнтів у Єдиній державній інформаційній системі. Окрім цього, він також впроваджує організацію трансплантації за принципом "доміно".