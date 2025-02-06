Кроме этого, документ предусматривает создание Национального трансплантологического комитета при Министерстве здравоохранения, который будет рассматривать случаи неблагоприятных реакций при трансплантации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Смотрите также Психологи и психотерапевты должны пройти сертификацию: новый закон

Какую трансплантацию запрещает законопроект

Новый закон предусматривает запрет изъятия органов у:

погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;

военнослужащих Сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;

людей, которые погибли (умерли) в результате вооруженной агрессии против Украины.

В пресс-службе Верховной Рады сообщили, что закон уточняет условия автоматического поиска доноров и реципиентов в Единой государственной информационной системе. Кроме этого, он также внедряет организацию трансплантации по принципу "домино".