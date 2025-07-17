У Трампа виявили хронічну венозну недостатність: що це та чим небезпечна
- Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність, яка ускладнює повернення крові до серця і викликає її застій у ногах.
- Основні симптоми включають набряки, біль, важкість у ногах, варикозне розширення вен і виразки; лікування зазвичай консервативне, з використанням компресійного трикотажу та фізичних навантажень.
Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність. Це розлад, який виникає через порушення роботи венозних клапанів у ногах. Стан характерний тим, що ускладнює повернення крові до серця, та, як наслідок, вона застоюється в нижніх кінцівках.
Про діагноз повідомили низка американських ЗМІ, зокрема The Guardian і The Washington Post. Детальніше про цей стан розповідає 24 Канал. Він характерний для людей старшого віку та часто зустрічається серед населення США.
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Що таке хронічна венозна недостатність (ХВН)?
ХВН виникає, коли венозні клапани не справляються зі своєю функцією – замість того, щоб спрямовувати кров до серця, вона накопичується в ногах.
Серед основних симптомів:
- набряки в ділянці щиколоток або стоп;
- біль і важкість у ногах;
- поколювання або печіння;
- варикозне розширення вен;
- у важких випадках — утворення виразок.
За словами судинної хірургині Аліші Оропалло, іноді така недостатність може бути лише симптомом більш глибоких проблем – наприклад, із серцем або печінкою.
Фактори ризику: хто у зоні ураження
Розвитку ХВН сприяють:
- вік;
- спадковість;
- надмірна вага;
- тривале стояння або сидіння;
- перенесені тромбози чи запалення вен;
- вагітність.
Зауважте. Це досить поширене захворювання, за оцінками лікарів NYU Langone Health, від 10% до 30% американців мають ту чи іншу форму ХВН.
Як лікують цей стан?
Більшість випадків лікуються консервативно. Основні рекомендації:
- носіння компресійного трикотажу;
- регулярні фізичні навантаження;
- підняття ніг;
- контроль ваги.
У разі погіршення стану можливо малоінвазивне втручання – закриття пошкоджених вен, аби перерозподілити кровотік на здорові судини.
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