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Здоровʼя 24 Здорове життя У Трампа виявили хронічну венозну недостатність: що це і чим небезпечна
20 липня, 14:21
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У Трампа виявили хронічну венозну недостатність: що це та чим небезпечна

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність, яка ускладнює повернення крові до серця і викликає її застій у ногах.
  • Основні симптоми включають набряки, біль, важкість у ногах, варикозне розширення вен і виразки; лікування зазвичай консервативне, з використанням компресійного трикотажу та фізичних навантажень.

Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність. Це розлад, який виникає через порушення роботи венозних клапанів у ногах. Стан характерний тим, що ускладнює повернення крові до серця, та, як наслідок, вона застоюється в нижніх кінцівках.

Про діагноз повідомили низка американських ЗМІ, зокрема The Guardian і The Washington Post. Детальніше про цей стан розповідає 24 Канал. Він характерний для людей старшого віку та часто зустрічається серед населення США.

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Що таке хронічна венозна недостатність (ХВН)? 

ХВН виникає, коли венозні клапани не справляються зі своєю функцією – замість того, щоб спрямовувати кров до серця, вона накопичується в ногах.

Серед основних симптомів:

  • набряки в ділянці щиколоток або стоп;
  • біль і важкість у ногах;
  • поколювання або печіння;
  • варикозне розширення вен;
  • у важких випадках — утворення виразок.

За словами судинної хірургині Аліші Оропалло, іноді така недостатність може бути лише симптомом більш глибоких проблем – наприклад, із серцем або печінкою.

Фактори ризику: хто у зоні ураження

Розвитку ХВН сприяють:

  • вік;
  • спадковість;
  • надмірна вага;
  • тривале стояння або сидіння;
  • перенесені тромбози чи запалення вен;
  • вагітність.

Зауважте. Це досить поширене захворювання, за оцінками лікарів NYU Langone Health, від 10% до 30% американців мають ту чи іншу форму ХВН.

Як лікують цей стан?

Більшість випадків лікуються консервативно. Основні рекомендації:

  • носіння компресійного трикотажу;
  • регулярні фізичні навантаження;
  • підняття ніг;
  • контроль ваги.

У разі погіршення стану можливо малоінвазивне втручання – закриття пошкоджених вен, аби перерозподілити кровотік на здорові судини. 

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.