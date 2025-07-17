У Трампа виявили хронічну венозну недостатність: що це та чим небезпечна

Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність. Це розлад, який виникає через порушення роботи венозних клапанів у ногах. Стан характерний тим, що ускладнює повернення крові до серця, та, як наслідок, вона застоюється в нижніх кінцівках.

Про діагноз повідомили низка американських ЗМІ, зокрема The Guardian і The Washington Post. Детальніше про цей стан розповідає 24 Канал. Він характерний для людей старшого віку та часто зустрічається серед населення США.

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Що таке хронічна венозна недостатність (ХВН)?

ХВН виникає, коли венозні клапани не справляються зі своєю функцією – замість того, щоб спрямовувати кров до серця, вона накопичується в ногах.

Серед основних симптомів:

набряки в ділянці щиколоток або стоп;

біль і важкість у ногах;

поколювання або печіння;

варикозне розширення вен;

у важких випадках — утворення виразок.

За словами судинної хірургині Аліші Оропалло, іноді така недостатність може бути лише симптомом більш глибоких проблем – наприклад, із серцем або печінкою.

Фактори ризику: хто у зоні ураження

Розвитку ХВН сприяють:

вік;

спадковість;

надмірна вага;

тривале стояння або сидіння;

перенесені тромбози чи запалення вен;

вагітність.

Зауважте. Це досить поширене захворювання, за оцінками лікарів NYU Langone Health, від 10% до 30% американців мають ту чи іншу форму ХВН.

Як лікують цей стан?

Більшість випадків лікуються консервативно. Основні рекомендації:

носіння компресійного трикотажу;

регулярні фізичні навантаження;

підняття ніг;

контроль ваги.

У разі погіршення стану можливо малоінвазивне втручання – закриття пошкоджених вен, аби перерозподілити кровотік на здорові судини.