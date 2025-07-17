У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность: что это и чем опасно

Дональду Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это расстройство, которое возникает из-за нарушения работы венозных клапанов в ногах. Состояние характерно тем, что затрудняет возврат крови к сердцу, и, как следствие, она застаивается в нижних конечностях.

О диагнозе сообщили ряд американских СМИ, в частности The Guardian і The Washington Post. Подробнее об этом состоянии рассказывает 24 Канал. Оно характерно для людей старшего возраста и часто встречается среди населения США.

Смотрите также Как яйца влияют на уровень холестерина: новые данные

Что такое хроническая венозная недостаточность (ХВН)?

ХВН возникает, когда венозные клапаны не справляются со своей функцией – вместо того, чтобы направлять кровь к сердцу, она накапливается в ногах.

Среди основных симптомов:

отеки в области лодыжек или стоп;

боль и тяжесть в ногах;

покалывание или жжение;

варикозное расширение вен;

в тяжелых случаях - образование язв.

По словам сосудистого хирурга Алиши Оропалло, иногда такая недостаточность может быть лишь симптомом более глубоких проблем – например, с сердцем или печенью.

Факторы риска: кто в зоне поражения

Развитию ХВН способствуют:

возраст;

наследственность;

избыточный вес;

длительное стояние или сидение;

перенесенные тромбозы или воспаления вен;

беременность.

Обратите внимание. Это довольно распространенное заболевание, по оценкам врачей NYU Langone Health, от 10% до 30% американцев имеют ту или иную форму ХВН.

Как лечат это состояние?

Большинство случаев лечатся консервативно. Основные рекомендации:

ношение компрессионного трикотажа;

регулярные физические нагрузки;

поднятие ног;

контроль веса.

В случае ухудшения состояния возможно малоинвазивное вмешательство – закрытие поврежденных вен, чтобы перераспределить кровоток на здоровые сосуды.