Яка капуста корисніша – свіжа чи квашена

Квашена капуста може ефективно захищати кишківник від запальних процесів, як з'ясували науковці Каліфорнійського університету в Девісі у ході своїх досліджень.

У своїх експериментах фахівці детально вивчили зміни, що відбуваються з капустою під час ферментації. Вони аналізували відмінності між метаболітами, які утворюються у процесі заквашування, та тими, що присутні у свіжому овочі, повідомляє 24 Канал з посиланням Applied and Environmental Microbiology.

Також на тему Сезон зелені розпочався: яка найкорисніша

Квашена капуста корисніша, ніж свіжа

Науковці порівняли вплив свіжої, магазинної та домашньої квашеної капусти, а також її розсолу на здоров'я кишечника. Виявилося, що ферментовані продукти перевершують свіжі овочі та розсіл, допомагаючи зберегти цілісність клітин кишечника.

Ми виявили, що деякі метаболіти у квашеній капусті схожі з тими, які виробляє мікробіом кишечника. Це підтверджує зв’язок між споживанням ферментованих продуктів та покращенням стану кишечника,

– пояснила професорка Марія Марко, фахівчиня у галузі харчових наук і технологій.

Користь квашеної капусти для травної системи

Дослідження хімічного складу показало, що ферментація змінює поживний профіль капусти, збільшуючи вміст корисних метаболітів, таких як молочна кислота, амінокислоти та рослинні сполуки, які підтримують здоров'я кишечника.

У ході аналізу було виявлено безліч біоактивних компонентів. Тепер науковці працюють над ідентифікацією найцінніших із них, зазначила Марія Марко.

"Додавання квашеної капусти до раціону, разом зі збільшенням споживання клітковини, свіжих фруктів і овочів, може принести довготривалу користь: від зниження запалень до підвищення стійкості травної системи до різних порушень", – додала мікробіологиня.

Наступний етап досліджень передбачає проведення клінічних випробувань, метою яких стане перевірка того, чи зберігають метаболіти квашеної капусти свої захисні властивості за умов регулярного вживання, як це спостерігалося у лабораторних умовах.