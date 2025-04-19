Какая капуста полезнее – свежая или квашеная
- Ферментация капусты увеличивает содержание полезных метаболитов, которые поддерживают здоровье кишечника, а следующие исследования будут включать клинические испытания для проверки этих свойств.
- Квашеная капуста содержит метаболиты, похожие на те, что производит микробиом кишечника, что подтверждает ее пользу для пищеварительной системы и общего здоровья.
- Добавление квашеной капусты в рацион вместе с увеличением потребления клетчатки, фруктов и овощей может снизить воспаление и повысить устойчивость пищеварительной системы.
Квашеная капуста может эффективно защищать кишечник от воспалительных процессов, как выяснили ученые Калифорнийского университета в Дэвисе в ходе своих исследований.
В своих экспериментах специалисты детально изучили изменения, происходящие с капустой во время ферментации. Они анализировали различия между метаболитами, которые образуются в процессе заквашивания, и теми, что присутствуют в свежем овоще, сообщает 24 Канал со ссылкой Applied and Environmental Microbiology.
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Квашеная капуста полезнее, чем свежая
Ученые сравнили влияние свежей, магазинной и домашней квашеной капусты, а также ее рассола на здоровье кишечника. Оказалось, что ферментированные продукты превосходят свежие овощи и рассол, помогая сохранить целостность клеток кишечника.
Мы обнаружили, что некоторые метаболиты в квашеной капусте схожи с теми, которые производит микробиом кишечника. Это подтверждает связь между потреблением ферментированных продуктов и улучшением состояния кишечника,
– объяснила профессор Мария Марко, специалист в области пищевых наук и технологий.
Польза квашеной капусты для пищеварительной системы
Исследование химического состава показало, что ферментация меняет питательный профиль капусты, увеличивая содержание полезных метаболитов, таких как молочная кислота, аминокислоты и растительные соединения, которые поддерживают здоровье кишечника.
В ходе анализа было обнаружено множество биоактивных компонентов. Теперь ученые работают над идентификацией ценных из них, отметила Мария Марко.
"Добавление квашеной капусты в рацион, вместе с увеличением потребления клетчатки, свежих фруктов и овощей, может принести долговременную пользу: от снижения воспалений до повышения устойчивости пищеварительной системы к различным нарушениям", – добавила микробиолог.
Следующий этап исследований предусматривает проведение клинических испытаний, целью которых станет проверка того, сохраняют ли метаболиты квашеной капусты свои защитные свойства в условиях регулярного употребления, как это наблюдалось в лабораторных условиях.
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