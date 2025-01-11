Усі відповіді в мозку: чому деякі люди більш схильні до вживання алкоголю і канабісу
Певні особливості структури мозку у дітей можуть збільшувати ризик раннього початку вживання психоактивних речовин, таких як алкоголь, нікотин і канабіс.
Це з'ясували в межах дослідження, опублікованого у науковому журналі JAMA Network Open, інформує 24 Канал.
Дивіться також 6 найпоширеніших міфів про похмілля, які роблять ранок ще гіршим
Як проводили дослідження
У дослідженні взяли участь 9,8 тисячі дітей віком від 8 до 11 років (початково було відібрано 11,8 тисячі учасників). Упродовж 3 років вчені спостерігали за початком вживання психоактивних речовин та аналізували дані магнітно-резонансної томографії (МРТ), які відображали структурні особливості мозку.
Дослідники вивчили 297 фенотипів мозку, враховуючи такі показники:
- об'єми мозку, кори та підкіркових структур;
- товщину кори;
- площу поверхні мозку;
- глибину борозен.
Також враховували вік, стать, пубертатний статус, сімейні умови, вплив психоактивних речовин під час вагітності та особливості МРТ-сканування.
Який зв'язок виявили вчені
Результати показали, що структурна варіабельність мозку може впливати на ранній початок вживання психоактивних речовин. Серед учасників дослідження 35,3% почали вживати речовини до 15 років, причому в 90,2% випадків це був алкоголь.
Особливості мозку, пов'язані зі схильністю до раннього вживання:
- Тонкі ділянки у префронтальній корі, яка відповідає за контроль імпульсів і прийняття рішень.
- Збільшена товщина кори в потиличній, тім'яній і скроневій частках, що може впливати на емоційні реакції та сприйняття.
- Більший об'єм мозку, кори та підкіркових структур, включаючи гіпокамп та бліду кулю, які беруть участь у формуванні пам’яті та мотивації.
- Зменшений об'єм правого хвостатого ядра, яке відіграє важливу роль у контролі поведінки.
Важливо. Ці дані можуть перевернути звичні уявлення про причини залежності. Виявлення нейроанатомічних змін, які передують вживанню психоактивних речовин, допоможе краще зрозуміти механізми формування залежності і, відповідно – розробити ефективніші профілактичні заходи.