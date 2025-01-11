Все ответы в мозгу: почему некоторые люди более склонны к употреблению алкоголя и каннабиса

Определенные особенности структуры мозга у детей могут увеличивать риск раннего начала употребления психоактивных веществ, таких как алкоголь, никотин и каннабис.

Это выяснили в рамках исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open, информирует 24 Канал.

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Как проводили исследование

В исследовании приняли участие 9,8 тысяч детей в возрасте от 8 до 11 лет (изначально было отобрано 11,8 тысяч участников). В течение 3 лет ученые наблюдали за началом употребления психоактивных веществ и анализировали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые отражали структурные особенности мозга.

Исследователи изучили 297 фенотипов мозга, учитывая следующие показатели:

объемы мозга, коры и подкорковых структур;

толщину коры;

площадь поверхности мозга;

глубину борозд.

Также учитывали возраст, пол, пубертатный статус, семейные условия, влияние психоактивных веществ во время беременности и особенности МРТ-сканирования.

Какую связь обнаружили ученые

Результаты показали, что структурная вариабельность мозга может влиять на раннее начало употребления психоактивных веществ. Среди участников исследования 35,3% начали употреблять вещества до 15 лет, причем в 90,2% случаев это был алкоголь.

Особенности мозга, связаны со склонностью к раннему употреблению:

Тонкие участки в префронтальной коре, которая отвечает за контроль импульсов и принятие решений.

Увеличенная толщина коры в затылочной, теменной и височной долях, что может влиять на эмоциональные реакции и восприятие.

Больший объем мозга, коры и подкорковых структур, включая гиппокамп и бледный шар, которые участвуют в формировании памяти и мотивации.

Уменьшенный объем правого хвостатого ядра, которое играет важную роль в контроле поведения.

Это важно. Эти данные могут перевернуть привычные представления о причинах зависимости. Выявление нейроанатомических изменений, которые предшествуют употреблению психоактивных веществ, поможет лучше понять механизмы формирования зависимости и, соответственно – разработать более эффективные профилактические меры.