Державний департамент США розіслав електронні листи до багатьох організацій, включаючи табори біженців, туберкульозні клініки та проєкти вакцинації, повідомивши про припинення виділення коштів, які були критично важливими для порятунку життів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Нова політика США щодо допомоги

Це рішення ухвалене для зручності та в інтересах уряду США,

– йдеться в повідомленні.

Зупинка фінансування торкнулася близько 5800 проєктів, які фінансувалися через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це свідчить про завершення періоду невизначеності, коли адміністрація Трампа заявляла про заморожування фінансової допомоги для перегляду її ефективності. Тепер же будь-які сподівання на відновлення американського фінансування остаточно зникли.

Серед скасованих були навіть ті проєкти, які раніше вважалися життєво необхідними й не підпадали під заморожування за рішенням Державного департаменту.

Багато людей помре, і ми ніколи не дізнаємося, скільки саме, тому що навіть програми підрахунку смертей скорочені,

– заявила докторка Кетрін Кьобутунгі, виконавча директорка Африканського центру досліджень у галузі охорони здоров'я.

Які програми скасували

Скасування торкнулося таких програм:

Грант ЮНІСЕФ на 131 мільйон доларів для імунізації від поліомієліту, що передбачав логістику та доставлення вакцин дітям. Контракт на 90 мільйонів доларів із Chemonics для постачання сіток від малярії, тестів і ліків, що могли захистити 53 мільйонів людей. Проєкт FHI 360, спрямований на виявлення недоїдання серед дітей у Ємені, де через війну кожна п’ята дитина мала критично низьку вагу. Основне фінансування Глобального фонду боротьби з туберкульозом, яке забезпечувало ліками близько трьох мільйонів пацієнтів, включаючи 300 тисяч дітей. Програми лікування ВІЛ, зокрема ті, що реалізовувалися Фондом педіатричного СНІДу Елізабет Глейзер, які надавали допомогу 350 тисячам людей у Лесото, Танзанії та Есватіні. Ініціативи в Уганді для відстеження випадків лихоманки Ебола та епідеміологічного спостереження. Контракт на 34 мільйонів доларів у Кенії для забезпечення лікування й тестування на ВІЛ та малярію. Притулки для жертв насильства в Південній Африці, які надавали допомогу 33 тисячам жінок. Забезпечення доступу до води для 250 тисяч людей у таборах переміщених осіб у Демократичній Республіці Конго. Програма в Нігерії, що забезпечувала лікування від гострого недоїдання для 5,6 мільйона дітей і 1,7 мільйона жінок. Закриття цієї програми створило безпосередню загрозу для життя 60 тисяч дітей.

Це лише частина списку критично важливих програм, які забезпечували виживання мільйонів людей у світі. Адміністрація Трампа визнала їх вже "не пріоритетними" для США.