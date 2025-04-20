Найкорисніший рис такий вже і безпечний, як вважалося
- Коричневий рис містить більше неорганічного миш'яку, ніж білий, що може бути небезпечним, особливо для дітей.
- Дослідження показали різницю у вмісті миш'яку в американському та імпортованому рисі, піднімаючи питання про контроль частоти споживання.
Коричневий рис давно вважається здоровішим вибором – у ньому більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж у білому. Та нове дослідження американських науковців ставить цю "здорову" репутацію під сумнів.
Дослідники з Університету штату Мічиган з'ясували, що у коричневому рисі міститься більше неорганічного миш'яку – токсичного елементу, здатного накопичуватися в організмі, передає 24 Канал.
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Особливу тривогу викликає вплив на маленьких дітей, адже через невелику вагу і специфіку харчування вони споживають більше миш’яку на кілограм тіла, ніж дорослі.
Переваги та недоліки коричневого рису
За словами професорки Феліції Ву, важливо оцінювати не лише харчову цінність продукту, а й потенційні ризики. Так, попри вищий вміст корисних речовин, часте вживання коричневого рису може підвищити рівень миш’яку в тілі.
Причина в тому, що рис — культура, яка інтенсивно вбирає миш'як із ґрунту та води. Особливо активно це відбувається на заливних полях, де створюються ідеальні умови для цього процесу.
Що нового з'ясували вчені
У ході аналізу науковці використали національні дані про харчування американців і порівняли рівні миш’яку в білому та коричневому рисі. Результати:
- в американському коричневому рисі – 48% неорганічного миш'яку від загального вмісту;
- у білому – 33%;
- в імпортованому коричневому – аж 65%.
Варто знати. Ризик зростає для деяких груп: дітей до 5 років, людей із нестачею їжі, азіатських іммігрантів, а також у регіонах із підвищеним вмістом миш'яку в ґрунті.
Чи варто повністю відмовлятися від коричневого рисуНі, але важливо контролювати частоту його споживання, особливо в раціоні дітей. Науковці закликають до балансу між користю, безпекою і контекстом — адже навіть «здорові продукти» можуть мати тіньову сторону.
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