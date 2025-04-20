Найкорисніший рис такий вже і безпечний, як вважалося

Коричневий рис давно вважається здоровішим вибором – у ньому більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж у білому. Та нове дослідження американських науковців ставить цю "здорову" репутацію під сумнів.

Дослідники з Університету штату Мічиган з'ясували, що у коричневому рисі міститься більше неорганічного миш'яку – токсичного елементу, здатного накопичуватися в організмі, передає 24 Канал.

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Особливу тривогу викликає вплив на маленьких дітей, адже через невелику вагу і специфіку харчування вони споживають більше миш’яку на кілограм тіла, ніж дорослі.

Переваги та недоліки коричневого рису

За словами професорки Феліції Ву, важливо оцінювати не лише харчову цінність продукту, а й потенційні ризики. Так, попри вищий вміст корисних речовин, часте вживання коричневого рису може підвищити рівень миш’яку в тілі.

Причина в тому, що рис — культура, яка інтенсивно вбирає миш'як із ґрунту та води. Особливо активно це відбувається на заливних полях, де створюються ідеальні умови для цього процесу.

Що нового з'ясували вчені

У ході аналізу науковці використали національні дані про харчування американців і порівняли рівні миш’яку в білому та коричневому рисі. Результати:

в американському коричневому рисі – 48% неорганічного миш'яку від загального вмісту;

у білому – 33%;

в імпортованому коричневому – аж 65%.

Варто знати. Ризик зростає для деяких груп: дітей до 5 років, людей із нестачею їжі, азіатських іммігрантів, а також у регіонах із підвищеним вмістом миш'яку в ґрунті.