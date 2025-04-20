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Здоровье 24 Здоровая жизнь Самый полезный рис такой уж и безопасный, как считалось
20 апреля, 15:11
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Самый полезный рис такой уж и безопасный, как считалось

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Коричневый рис содержит больше неорганического мышьяка, чем белый, что может быть опасным, особенно для детей.
  • Исследования показали разницу в содержании мышьяка в американском и импортируемом рисе, поднимая вопрос о контроле частоты потребления.

Коричневый рис давно считается более здоровым выбором – в нем больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом. Но новое исследование американских ученых ставит эту "здоровую" репутацию под сомнение.

Исследователи из Университета штата Мичиган выяснили, что в коричневом рисе содержится больше неорганического мышьяка – токсичного элемента, способного накапливаться в организме, передает 24 Канал.

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Особую тревогу вызывает влияние на маленьких детей, ведь из-за небольшого веса и специфики питания они потребляют больше мышьяка на килограмм тела, чем взрослые.

Преимущества и недостатки коричневого риса

По словам профессора Фелиции Ву, важно оценивать не только пищевую ценность продукта, но и потенциальные риски. Так, несмотря на высокое содержание полезных веществ, частое употребление коричневого риса может повысить уровень мышьяка в теле.

Причина в том, что рис - культура, которая интенсивно впитывает мышьяк из почвы и воды. Особенно активно это происходит на заливных полях, где создаются идеальные условия для этого процесса.

Что нового выяснили ученые

В ходе анализа ученые использовали национальные данные о питании американцев и сравнили уровни мышьяка в белом и коричневом рисе. Результаты:

  • в американском коричневом рисе – 48% неорганического мышьяка от общего содержания;
  • в белом – 33%;
  • в импортируемом коричневом – аж 65%.

Стоит знать. Риск возрастает для некоторых групп: детей до 5 лет, людей с недостатком пищи, азиатских иммигрантов, а также в регионах с повышенным содержанием мышьяка в почве.

Стоит ли полностью отказываться от коричневого риса

Нет, но важно контролировать частоту его потребления, особенно в рационе детей. Ученые призывают к балансу между пользой, безопасностью и контекстом - ведь даже "здоровые продукты" могут иметь теневую сторону.

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