Від чого залежить зріст людини

Генетичний код людини, що включає понад 700 варіантів генів, є ключовим фактором зросту, пише Medline Plus. Навколишнє середовище та спосіб життя також роблять свій внесок, включаючи такі фактори, як харчування матері в період вагітності, дієта дитини, шкідливі звички та вплив токсичних речовин.

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Соціально-економічні умови, такі як дохід сім'ї, можуть опосередковано впливати на зріст через доступ до якісного харчування та медичних послуг, особливо в країнах, де рівень медичного обслуговування залежить від фінансових можливостей.

Існують медичні стани, такі як гігантизм, викликані надмірним виробленням гормону росту соматотропіну, які можуть призвести до аномального зросту та вимагають медичного втручання.

Як спорт впливає на зріст людини

Дослідження не підтверджують, що заняття з волейболом або баскетболом можуть стимулювати зріст. При відборі у спортивні команди тренери враховують генетичні передумови, зокрема зріст батьків та теперішній зріст дитини.

Хоча кожна людина має право вибирати спорт на свій розсуд, і не у всіх позиціях у волейболі чи баскетболі потрібно високий зріст, генетичні схильності змінити складно. Батьки можуть лише забезпечити дитині здорове харчування та активний спосіб життя для повноцінного розвитку.