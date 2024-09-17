Основними препаратами для зняття зубного болю є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та ацетамінофен (парацетамол), зазначають у Cleveland Clinic. НПЗП, такі як ібупрофен та напроксен, ефективно знімають біль, блокуючи фермент циклооксигеназу, який відіграє ключову роль у виробництві простагландинів, що спричиняють запалення та біль.

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Щоб знизити ризик побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, нестероїдні протизапальні засоби рекомендується приймати тільки в мінімальній ефективній дозі протягом якомога коротшого часу.

Які ліки пити проти зубного болю

Ібупрофен приймають у дозах від 200 до 400 мг кожні 4 – 6 годин, залежно від сили болю, але не більше 1200 мг на добу. Цей препарат швидко діє та має низький ризик побічних ефектів при дотриманні рекомендованих доз.

Напроксен приймають у дозах від 275 до 550 мг кожні 12 годин, має повільніший початок дії, але його терапевтичний ефект триває довше, що дозволяє приймати його рідше. Він може мати більше побічних ефектів, особливо з боку шлунково-кишкового тракту.

Ацетилсаліцилова кислота має виразну подразнювальну дію на слизову оболонку шлунка і знижує згортання крові, це може мати негативний ефект для лікування зубного болю, особливо перед стоматологічними процедурами.

Її не можна застосовувати дітям віком до 12 років через ризик синдрому Рейє. Дорослим та дітям віком від 15 років можна приймати 500 мг кожні 4 – 6 годин, але не більше 3000 мг на добу. Не прикладайте таблетки до ясен чи зубів безпосередньо – це може спричинити опік.

Парацетамол, хоч і не є НПЗП, але часто використовується для полегшення зубного болю, особливо у людей з проблемами шлунково-кишкового тракту, оскільки він діє на рівні центральної нервової системи та не має вираженого протизапального ефекту.

Дорослим рекомендується приймати від 500 мг до 1000 мг кожні 4 – 6 годин залежно від інтенсивності болю. Максимальна добова доза – 4000 мг (4 грами). У разі правильного використання парацетамол має низький ризик побічних ефектів.

Місцеві анестетики, такі як лідокаїн у формі спрею, тимчасово блокують передачу болю від нервів до мозку і швидко знімають біль у конкретній області, але дія триває недовго.



Знеболювальні препарати допомагають тимчасово впоратися з болем, але не лікують та не розв'язують проблему. Тому найкраще рішення – якнайшвидше звернутися до стоматолога.